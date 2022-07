Sei sorelle/ Anticipazioni 27 e 28 luglio: Don Ricardo ha in pugno le Silva…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 27 luglio: Don Ricardo trama ancora contro le Silva

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 27 luglio svelano che Salvador ha scoperto che Don Ricardo ha assoldato un’operaia della fabbrica, che finora ha agito sotto copertura, per spiare le Silva; sarà proprio la donna a minacciare le sorelle di rivelare allo zio la verità sulla loro presenza in fabbrica.

Salvador intanto continua a corteggiare Diana, stavolta in maniera esplicita, mentre Adela riceve la visita di un vecchio amico davvero inaspettato. Arriva un nuovo pianista all’Ambigù che non subito accoglie i consensi dei proprietari del locale: l’uomo ha un carattere per niente facile, e sono tutti preoccupati ed esasperati. Che ne sarà della Bella Margarita? Francisca potrà continuare ad esibirsi?

Sei sorelle, anticipazioni puntata 28 luglio: Celia testimonia a favore di Miguel

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 28 luglio svelano che Celia si convince a testimoniare a favore di Miguel dopo l’alterco che lui ha avuto con Joaquin, reo di aver ferito la giovane, e perciò era stato trattenuto e poi rilasciato dalle Forze dell’Ordine. Zia Adolfina è contrariata.

Intanto, German si scopre geloso di Adela e non vede di buon occhio la sua relazione amichevole con Mauro, che le ha fatto una visita a sorpresa. Elisa vuole far ingelosire Salvador, che pensa solo a Diana, quindi fa una mossa azzardata e bacia Carlitos, non sapendo, però, di essere vista da Sofia, che assiste a tutta la scena.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Don Ricardo ha una talpa

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, Salvador ha passato molto tempo nel cercare di capire chi fosse la persona che continuava a spifferare i segreti delle Silva a Don Ricardo e ora sembra essere vicino alla verità. Si tratta di qualcuno molto vicina alle sorelle… Lui dubita dell’ingombrante e pettegola zia Adolfina, soprattutto perché la donna tenta di riappacificare le nipoti proprio con Don Ricardo.

Intanto, dopo aver appreso dell’aggressione di Celia da parte di Joaquin, Miguel è costretto a discutere fortemente con il cugino per difendere la ragazza. Nel frattempo, il pianista dell’Ambigù muore improvvisamente, e per la Bella Margherita deve esserci un periodo di pausa forzata. Francisca non è molto contenta, proprio ora che era sicura e a suo agio in questo nuovo ruolo.

