Sei sorelle/ Anticipazioni 28 giugno 2023: Elisa tradisce le Silva e fa la spia…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 28 giugno 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 27 giugno svelano che Francisca non è più la benvoluta a casa Silva, ma vorrebbe tanto poter tornare. Per questo la cantante fa affidamento sul fatto che le cose tra lei e Blanca sembrano essersi appianate dopo il funerale del padre. Francisca quindi le chiede di farla tornare a casa, ma la sorella maggiore è ancora una volta ferma nella sua decisione iniziale. Ma questo non sarà l’unico confronto che Blanca dovrà fare faccia a faccia. Infatti la Silva ha il sospetto che Marina le nasconda qualcosa, quindi cerca di parlarle anche per indagare sulla vera natura della sua relazione con Cristóbal.

Un altro domani/ Anticipazioni 28 giugno 2023: la proposta di Julia a Leo

Dopo la denuncia di Don Ricardo, la polizia arresta Cristóbal per aver occultato la morte di Don Fernando Silva. Doña Dolores, indignata per l’arresto di suo figlio, avverte Blanca che d’ora in poi il suo fidanzamento con Rodolfo è rotto. Per la Silva è un duro colpo, dato che non si aspettava di ricevere una notizia così inaspettata. La cosa mette in agitazione le altre sorelle che ora devono capire chi le abbia tradite.

Terra amara/ Anticipazioni 28 giugno 2023: Zuleyha ferita da Mujgan, è grave...

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 28 giugno 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che le risposte su chi ha fatto la spia alle Silva arriva ben presto. Dopo aver ricevuto la notizia dell’arresto di Cristóbal, le sorelle uniscono i puntini e giungono alla conclusione che è stata Elisa a tradirle. Chi giunge a questa conclusione è anche Salvador, che in seguito ai suoi continui sogni su Diana, intuisce che c’è qualcosa di più dietro tutti questi strani eventi che circondano la famiglia Silva. Infine, Adela, raccolte le confidenze di Celia, suggerisce alla sorella di visitare un medico specialista per mettere ordine nelle sue emozioni che appaiono parecchio confuse dopo il bacio dato a Petra.

Beautiful/ Anticipazioni 28 giugno 2023: Eric tradisce Quinn con Donna, colpo di scena

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), le Silva risolvono il problema relativo alla lettura del testamento del padre, grazie a Don Ricardo che riesce a farsi fare un certificato di morte falso. Con grande sorpresa, le sorelle apprendono che Elisa è la vera figlia di Don Ricardo! Ciò cambia nettamente le carte in tavola, e la ragazza infatti sceglie di appoggiare suo padre contro le Silva. Adela e German continuano a vedersi segretamente, e ciò turba Carolina.

Gabriel è geloso di Don Luis che lo vede sempre più partecipe alla vita di Francisca. Intanto tra c’è un avvicinamento tra Petra e Celia, che getta quest’ultima in confusione. Inoltre, Marina, incalzata dalle parole di Donna Dolores, chiede a Cristobal di assisterlo come infermiera al posto di Blanca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA