Sei sorelle/ Anticipazioni 28 luglio 2023: Celia e Aurora, il loro piano funzionerà?

Sei sorelle, anticipazioni puntata 28 luglio 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 28 luglio svelano che le sorelle Silva si svegliano con la spiacevole notizia che la loro casa è stata svaligiata. Il ladro si rivelerà essere chi meno si aspettano. Celia non ne può più della terapia del terribile dottor Uribe, ma Aurora ha trovato quella che potrebbe essere una soluzione al suo problema. L’infermiera infatti ha convinto la Silva a dire al suo medico che i sentimenti impuri sono svaniti perché ora ha trovato un fidanzato. Le due decidono di mettere in atto il loro piano per far credere al dottor Uribe che Celia sia guarita. Il problema si presenta quando l’uomo chiede di conoscere questo misterioso ragazzo.

Nel frattempo, Francisca scopre che la cantante protagonista scelta per “Le nozze di Figaro” ha ottenuto quella posizione grazie al suo rapporto con il regista dell’opera. Cosa fare a quel punto? La Silva è furiosa.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 28 luglio 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Elisa brama di diventare la madrina del teatro, ma sarà un’impresa ardua. Per poter ottenere quell’ambito ruolo, la figlia di Don Ricardo dovrà avere una persona forte al suo fianco in grado di supporla. Per questo motivo, l’astuta ragazzina cerca di sfruttare la conoscenza di Donna Dolores per convincere a sostenerla nella sua candidatura. Ciò che non ha tenuto conto è la caparbietà della signora Loygorri: lei è davvero un osso duro.

Adela, che ormai lavora in fabbrica, ha l’idea di organizzare una raccolta fondi per aiutare i bambini dell’Hospice del Sagrado Corazon. Il suo progetto consiste nel mettere delle cassette per le offerte in tutta la città per aiutare i bambini dell’orfanotrofio. Tuttavia la sua raccolta fondi avrà delle conseguenze inaspettate. Intanto all’ospedale sul campo, in Marocco, arriva un ferito marocchino. Carlitos e Salvador si confrontano sul trattamento che deve essere riservato a quest’uomo ferito dal lato nemico.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Celia trova nell’infermiera Aurora un’amica e alleata nei dolorosi trattamenti che il dottor Uribe le sta riservando. Marina dichiara a Cristóbal il suo amore; lui le chiede allora di sposarlo. Al fronte si continua a combattere, ma per fortuna i medicinali sono arrivati e sono abbastanza per curare tutti i soldati feriti. I gioielli di famiglia delle Silva spariscono, tra cui una preziosa spilla che Salvador aveva regalato a Diana prima che lui perdesse la memoria. Nessuna delle sorelle sa che la responsabile è Rosalía. Diana continua a indagare sui traffici loschi che avvengono nella fabbrica, ma il suo piano, seppur bene organizzato, finisce per mettere a rischio l’integrità di Petra sotto le minacce di Miguel.

