Sei sorelle/ Anticipazioni 27 luglio 2023: Cristóbal, una scelta che cambierà la sua vita

Sei sorelle, anticipazioni puntata 27 luglio 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 27 luglio svelano che la soap torna in onda dopo il breve stop alla programmazione nella giornata di ieri. Sapendo che Adela sta visitando l’Ospizio del Sacro Cuore, Petra si ritrova incapace di nascondere i segreti che conosce su quel luogo. A quel punto è costretta a confrontarsi con lei. Nel frattempo, al fronte, Cristóbal torna all’ospedale da campo con una buona notizia: ha trovato le medicine. I soldati malati potranno quindi ricevere tutte le cure necessarie. Carlitos e Marina sono felici perché finalmente potranno riprendere il loro lavoro.

In particolare, quest’ultima è contenta di riabbracciare il fidanzato: ha sofferto molto in sua assenza. Spinta da un impeto passionare, la giovane gli dichiara il suo amore. Cristóbal è colto di sorpresa, ma capisce che è giunto il momento di fare un passo importante che potrebbe cambiare la sua vita: chiederle di sposarlo! Marina accetterà la proposta?

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 27 luglio 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Celia scopre un segreto di Aurora, l’infermiera che la sta aiutando ad affrontare le sue terapie con il terribile dottor Uribe. Un segreto che lo incoraggia e gli dà la forza per continuare a vivere. Anche la giovane, infatti, in passato ha dovuto sopportare le sedute di terapia con l’elettroshock per lo stesse ragioni di Celia. Ciò consente a Celia di riflettere a fondo sulla sua situazione e capire di non essere da sola.

Invece, Rosalía decide di impegnare i gioielli di famiglia per procurarsi da mangiare. Ma la domestica lo fa all’insaputa delle sorelle e senza sapere che il lotto comprende un gioiello di grande valore sentimentale per una delle Silva: una spilla che Salvador aveva donato a Diana prima che lui perdesse la memoria. Il risveglio delle sorelle sarà davvero brusco, e tutte penseranno si sia trattata di una rapina…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Celia continua le cure con elettroshock all’insaputa delle sue sorelle. L’infermiera Aurora prova compassione per lei e le offre tutto il suo aiuto, anche contro il dottor Uribe e la sua scandalosa proposta. Continuano gli screzi tra Blanca e Donna Dolores, mentre al fronte in Marocco, Cristobal, Marina e Carlitos incontrano diverse difficoltà; il medico decide di risolvere con una folle proposta, operare senza morfina.

Preoccupata per suo figlio al fronte, Donna Dolores si sfoga con Blanca, che decide di chiedere aiuto a un suo amico soldato per cercare di saperne di più. Diana continua a indagare sui traffici loschi che avvengono nella fabbrica, ma il suo piano, seppur bene organizzato, finisce per mettere a rischio l’integrità di Petra sotto le minacce di Miguel.

