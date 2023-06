Sei sorelle/ Anticipazioni 30 giugno 2023: Elisa cacciata da casa Silva!

Sei sorelle, anticipazioni puntata 30 giugno 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 30 giugno svelano che le Silva non perdonano Elisa per il tradimento, quindi sono costrette e cacciare via di casa quella che ormai considerano la loro sorellastra. La ragazzina aveva infatti spifferato a don Ricardo dell’occultamento della morte di Don Fernando, e ciò aveva portato al conseguente arresto di Cristóbal, nonché una serie di eventi ad effetto domino. Doña Dolores, indignata e ferita per quanto accaduto a suo figlio, ha deciso di rompere il fidanzamento tra Blanca e Rodolfo. Ritroviamo quindi la Silva disperata perché non può più vedere l’uomo che ama. La giovane si sfoga duramente, e finisce per incolpare Adela di tutto come unica fonte dei guai di famiglia.

Un altro domani/ Anticipazioni 30 giugno 2023: Victor cede ai ricatti di Ventura e...

Esasperata, la maggiore delle Silva si reca quindi da Doña Dolores per cercare di giungere a un accordo affinché il fidanzamento di Blanca e Rodolfo venga ripristinato. Peccato che Adela si troverà davanti una donna molto dura e ferma sulle sue posizioni.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 30 giugno 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che continua lo stato di confusione totale di Celia, ancora alla ricerca di una spiegazione sui suoi sentimenti per Petra, che l’hanno portata a baciare l’amica. Tutti in città parlano della giovane Silva, e quel che è peggio è che le sue sorelle non sembrano affatto capire cosa le passa per la testa. Prima Francisca, poi Adela, tutte la considerano malata. Disperata e provata per la delusione d’amore ricevuta, Celia arriverà anche a pensare di commettere un gesto disperato.

Terra amara/ Anticipazioni 30 giugno 2023: Zuleyha si risveglia e minaccia Mujgan!

Non appena don Ricardo prende possesso della Tessuti Silva, reclamando il suo stato di unico proprietario, Miguel fa una scoperta interessante. L’uomo infatti scopre delle casse con del contenuto sospetto, che sono state appositamente nascoste molto bene in fabbrica, proprio per non farle trovare da nessuno…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), le Silva risolvono il problema relativo alla lettura del testamento del padre, grazie a Don Ricardo che riesce a farsi fare un certificato di morte falso. Con grande sorpresa, le sorelle apprendono che Elisa è la vera figlia di Don Ricardo! Ciò cambia nettamente le carte in tavola, e la ragazza infatti sceglie di appoggiare suo padre contro le Silva, rivelando che Cristobal ha mentito sulla morte di Don Fernando. Ciò porta al conseguente arresto del dottore e all’indignazione di Donna Dolores.

Beautiful/ Anticipazioni 30 giugno 2023: Quinn ha dei dubbi su Eric

Adela e German continuano a vedersi segretamente, e ciò turba Carolina. Gabriel è geloso di Don Luis che lo vede sempre più partecipe alla vita di Francisca. Intanto tra Petra e Celia c’è un bacio che getta quest’ultima in confusione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA