Sei sorelle/ Anticipazioni 30 giugno: Salvador tradirà le Silva per don Ricardo?

Sei sorelle, anticipazioni puntata 30 giugno: Salvador cederà al ricatto di don Ricardo e tradirà le Silva?

Le anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi 30 giugno 2022, scopriamo che Adela non vuole più essere in lutto per la morte del marito, e pensa a German. Nonostante lei lo abbia respinto, sente comunque di provare qualcosa per lui. Intanto, proprio German arriverà a un punto di rottura con la moglie Carolina, che continua a spargere pettegolezzi inutili sulle Silva.

Messa alle strette, Adela confessa alle sorelle il suo più grande segreto che non ha mai detto nulla finora per non creare scandalo. Salvador è in crisi, e dovrà prendere una decisione: tradire le Sorelle, oppure raccontare tutta la verità sui Tessuti Silva, così da liberarsi dal ricatto di don Ricardo.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: le bugie delle Silva

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, Diana convince Salvador a mentire a don Ricardo, facendogli credere che la Tessuti Silva è sull’orlo del fallimento, così facendo potrebbe rinunciare alle sue pretese. Tuttavia, don Ricardo è più furbo di lui, e non crede affatto alle sue bugie, quindi cerca di portare Salvador dalla sua parte. Elisa corteggia il Montanair, ma non sa di essere osservata da Diana.

Blanca riceve, a sorpresa, la visita di donna Dolores e Rodolfo. Impreparata, la giovane fa credere loro che don Ferdinando è sempre in viaggio, perciò non è mai a casa. Miguel non approva l’amicizia che è nata tra Petra e Celia e teme che la sua fidanzata lo stia tradendo, cosa che si rivela essere falsa. Celia si sente ferita e avverte Miguel di comportarsi diversamente altrimenti potrebbe rischiare di perdere per sempre Petra. Francisca è ancora divisa tra due uomini: prima riceve un regalo da Gabriel, e poi esce con Louis. Durante la passeggiata incontra proprio il suo giovane spasimante, non felice di vederla con un altro…

