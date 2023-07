Sei sorelle/ Anticipazioni 31 luglio 2023: Elisa trova un’alleata in Donna Dolores

Sei sorelle, anticipazioni puntata 31 luglio 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 31 luglio svelano che Diana non è riuscita a recuperare il prezioso gioiello che le aveva regalato Salvador, poiché è già stato venduto al banco dei pegni. Sentendosi in colpa per aver venduto i tesori della famiglia Silva, Rosalía farà tutto il possibile per riaverlo, anche se la nuova proprietaria esige una somma molto alta. Quel gioiello era l’unica cosa che le ricordava il suo ex e a cui Diana tiene molto; lui glielo aveva regalato ancor prima di perdere la memoria. Ora i rapporti tra i due sono completamente opposti. Infatti Salvador ha reagito in malo modo alla scoperta della relazione tra la Silva e Alonso. Il Montaner si sta comportando in maniera sempre più scortese e impertinente, tant’è che Diana ha deciso di affrontarlo una volta per tutte.

Un altro domani/ Anticipazioni 31 luglio 2023: Julia, nuove verità su Carmen

Rodolfo vuole accelerare i tempi e spera che la sua futura sposa possa concedersi a lui prima del matrimonio. Per raggiungere il suo scopo, il Loygorri ha comprato un regalo costoso per la fidanzata. Il giovane spera di sedurla, ma Blanca è più scaltra di lui. Non appena apprende cosa ha intenzione di fare, la Silva rifiuta le sue continue avances e ribatte che preferisce aspettare il matrimonio.

Terra amara/ Anticipazioni 31 luglio 2023: Hunkar e Demir, un confronto sincero

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 31 luglio 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Carolina interpreta male l’interesse di Adela per l’Ospizio del Sacro Cuore. Dolores aiuterà Carolina, a modo suo, a fermare la campagna di beneficenza della maggiore delle Silva. Intanto Elisa scopre che per essere eletta Madrina del Teatro dovrà cantare davanti al pubblico. La figlia di Don Ricardo non è assolutamente in grado, ma lui saprà trovare una soluzione. Infatti lo scaltro zio delle Silva contatta don Luis, il miglior Maestro di canto della città, affinché lui impartisca lezioni di canto a sua figlia. Nel frattempo Elisa non resta con le mani in mano e trova in Donna Dolores una preziosa alleata che possa aiutarla a recuperare il loro status sociale.

Beautiful/ Anticipazioni 31 luglio 2023: Finn mostra primi segnali di vita!

Infine, Celia può tornare a lavorare in fabbrica, ma scopre quanto sia difficile ambientarsi di nuovo a causa della presenza di Petra, che deve vedere tutti i giorni.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Celia trova nell’infermiera Aurora un’amica e alleata nei dolorosi trattamenti che il dottor Uribe le sta riservando. Marina dichiara a Cristóbal il suo amore; lui le chiede allora di sposarlo. Al fronte si continua a combattere, ma per fortuna i medicinali sono arrivati e sono abbastanza per curare tutti i soldati feriti. Rosalia impegna i gioielli di famiglia Silva a loro insaputa; tra questi c’è una preziosa spilla che Salvador aveva regalato a Diana prima che lui perdesse la memoria.

Elisa vuole diventare la nuova madrina del Teatro e cerca di portare Donna Dolores dalla sua parte. Aurora e Celia mettono in atto il loro piano per convincere il dottor Uribe che le sue terapie sulla Silva stanno funzionando.











© RIPRODUZIONE RISERVATA