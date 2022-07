Sei sorelle/ Anticipazioni 6 luglio: le Silva scoprono la doppia vita di Francisca

Sei sorelle, anticipazioni puntata 6 luglio: Francisca sta per essere scoperta dalle sorelle…

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 6 luglio rivelano che Cristobal cura Rosalia, ma Blanca si scontra con lui. Joaquin e Celia sono usciti insieme e hanno passato una piacevole serata. Basterà questo per seppellire i sentimenti di Celia nei confronti di Petra?

BEAUTIFUL/ Anticipazioni 7 e 6 luglio: retromarcia di Quinn con Carter?

Adela continua a ricevere mazzi di fiori da uno spasimante sconosciuto. Se non è German l’ammiratore segreto, chi è dunque interessato a lei? La doppia vita di Francisca sta per essere scoperta dalle sue sorelle, ma come reagiranno quando verranno a sapere che canta all’Ambigù con il viso nascosto da una maschera facendosi chiamare “Bella Margherita”? Intanto, Rodolfo continua a tenere due piedi dentro una scarpa, ma l’ultimatum di Victoria lo costringe a prendere una decisione.

Terra amara/ Anticipazioni 6 luglio: le difficoltà di Yilmaz e Zuleyha

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: le Silva sull’orlo del fallimento

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, Montanar è in difficoltà, e il piano di don Ricardo di far fallire l’azienda delle Silva sta per compiersi. Francisca è ancora combattuta tra Louis e Gabriel. Adela riceve un mazzo di rose rosse da un ammiratore segreto e crede si tratti di German. Grazie alla cena organizzata da Celia all’Ambigù, Petra e Miguel hanno fatto pace. La ragazza però vuole sdebitarsi con l’amica e organizza un’uscita a quattro, presentando a Celia il cugino del suo fidanzato, Joaquin.

Un altro domani/ Anticipazioni 6 luglio: attimi di panico per Julia e Sergio...

Francisca esce con Louis che la porta a vedere uno spettacolo teatrale. La donna però si fa riaccompagnare a casa e rinuncia all’invito a cena del suo maestro. In realtà la Siva corre all’Ambigù per fare la sua esibizione. Le sue bugie insospettiscono le sorelle. Victoria e Rodolfo si incontrano per caso da donna Dolores e fanno finta di non conoscersi. Le condizioni di salute di Rosalia sono peggiorate e Marcelita chiede aiuto a Cristobal; quest’ultimo viene minacciato dal fratello che gli aveva impedito di frequentare villa Silva e Blanca. A Cristobal non interessano le minacce del fratello anche perché sa del suo tradimento nei confronti di Blanca. Rodolfo gli giura vendetta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA