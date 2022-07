Sei sorelle/ Anticipazioni 7 luglio: Diana e Salvador si baciano, qualcuno osserva…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 7 luglio: Diana e Salvador si baciano

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 7 giugno raccontano che in città si parla solo del misterioso corteggiatore di Adela, e ciò la infastidisce perché mira alla sua reputazione. Blanca si è ammalata, e Cristobal dovrà starle vicino, suscitando l’ira di Rodolfo che dovrà rimandare la rottura del fidanzamento con la Silva per via del suo stato di salute. Questo cambio di programma non piacerà a Victoria che rimprovererà Rodolfo di prenderla in giro, in quanto è l’ennesima scusa per non lasciare Blanca.

Il rapporto di collaborazione tra Salvador e Diana evolve: i due si scambiano un bacio, ma qualcuno osserva da lontano. E’ Elisa, che non è affatto contenta. Luis procura a Francisca un importante audizione, che la metto in crisi: lascerà l’Ambigù oppure per non deludere Gabriel rinuncerà all’importante appuntamento mandando in confusione il suo maestro di canto?

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: German non è l’ammiratore segreto di Adela

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, l’idea di Salvador per salvare la Tessuti Silva, fabbricando le divise militari, non è economicamente fattibile, e si pensa a fornire l’esercito con i medicinali. La Tessuti Silva è disposta a variare il contenuto del contratto a una condizione: il Ministero dovrà inviare alla fabbrica un telegramma dove dichiara di sostituire la donazione di tessuti con il medicinale. Don Ricardo chiede al Montanar spiegazioni al riguardo. Adela ha scoperto che Francisca ha mentito sulla sua serata con Louis, e per quest’ultima diventa difficile mantenere il suo segreto ancora per molto.

Rodolfo continua a mantenere in vita la sua relazione con Victoria e Blanca comincia a essere un intralcio. Trovare una scusa per lasciarla comincia ad essere difficile. La serata di Celia e Joaquin è andata bene. una vita continua a ricevere mazzi di fiori da un ammiratore segreto che non è German, ma la gente in città ha iniziato a sparlare…











