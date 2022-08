Sei sorelle/ Anticipazioni 8 agosto: Blanca scopre tutto, Cristobal confessa che…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 8 agosto: Blanca scopre tutto, la verità le fa male

Le anticipazioni di Sei sorelle dell’8 agosto ci dicono che Blanca ha scoperto della tresca tra Rodolfo e Victoria e ne resta profondamente scossa, non volendo credere a ciò che ha le è stato detto. Cristobal è molto turbato per l’intera situazione, e alla fine confesserà a Blanca del tradimento di suo fratello, confermando i suoi dubbi: ora tutti i tasselli del puzzle sono a loro posto. La giovane Silva adesso comprendo i tanti dissapori tra i due e capisce che stavano litigando proprio a causa di Victoria; mentre Cristobal premeva affinché Rodolfo ponesse fine alla sua relazione, lui continuava a tradirla alle sue spalle.

Francisca ha deciso di andare alla festa dell’Ambigù con Gabriel, senza dire nulla a Don Luis e rifiutando anche un invito da parte di quest’ultimo. A quanto pare l’aspirante cantante sembra aver fatto finalmente la sua scelta. Infine, alla Tessuti Silva c’è aria di rivolta quando gli operai non accettano assolutamente che le donne possano ricevere il loro stesso stipendio.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Elisa tradisce le Silva e si accorda con don Ricardo

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, Elisa è stanca di essere messa da parte dalle sorelle. Il suo scopo rimane quello di debuttare in società, e la sua famiglia non la sta appoggiando. Dopo la delusione per Salvador, la piccola di casa, seppur col cuore a pezzi, arriverà ad allearsi col peggior nemico pur di riuscire nel suo intento. Infatti Elisa cerca l’aiuto dello zio Ricardo senza dire nulla alle sorelle, nella speranza che lui possa velocizzare il suo debutto in società.

Altrove, Adela attende la lettura del testamento dei suoceri ed è molto in ansia per questa situazione. Invece, Blanca riceverà una notizia che la sconvolgerà, mentre Francisca si troverà ad avere il cuore diviso a metà: da un lato c’è Gabriel, che la corteggia e con il suo invito alla festa di anniversario dell’Ambigù ha reso chiare le sue intenzioni; dall’altro c’è Don Luis che desidera portarla all’Opera per uno spettacolo teatrale. Per lei, che desidera diventare cantante, è un’occasione da non perdere…

