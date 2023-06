Sei sorelle/ Anticipazioni 9 giugno 2023: Don Ricardo ha la soluzione per le Silva

Sei sorelle, anticipazioni puntata 9 giugno 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 9 giugno svelano che lo strano comportamento di Josefa non passa inosservato. Quando convince Germán a darle nuovi vestiti da stirare, le sue intenzioni si rivelano essere tutt’altro che buone e altruiste. E per Petra sarà un duro colpo quando comprenderà a pieno la vera natura di sua madre, la stessa donna che l’ha messa al mondo e poi abbandonata: la ragazza cercherà una spiegazione al suo atteggiamento, e ha ancora speranza che ci sia una spiegazione ragionevole dietro tutto ciò. Tali supposizione svaniscono nel momento in cui Germán scopre qualcosa che lascia Petra senza parole e con l’unica dovere di dover ripagare il danno arrecato da sua madre.

Un altro domani/ Anticipazioni 9 giugno 2023: Leo si allontana, Julia vuole vederci chiaro

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 9 giugno 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Don Ricardo sembra aver trovato un modo per poter accedere alla lettura del testamento di suo fratello. Mentre le Silva piangevano la morte del padre, il loro zio si preoccupava per l’eredità. Ed ecco che Don Ricardo non esita neanche un secondo a far sapere a Diana e le altre sorelle di aver avuto accesso al testamento tramite un falso certificato di morte. Nel frattempo, Marina è convinta del suo amore per Cristóbal, ma Doña Dolores le mette la pulce nell’orecchio, dicendole di stare attenta a Blanca.

Terra amara/ Anticipazioni 9 giugno 2023: l'estremo gesto di Mujgan, morirà?

Anche se le due sono diventate molto amiche di recente, c’è poco di cui fidarsi della Silva. Marina è confusa, e chiederà al fidanzato ulteriori spiegazioni. Cristóbal riuscirà a capire cosa intendeva sua madre? Perché Marina deve stare attenta con Blanca, come ha suggerito Doña Dolores? La madre di Cristóbal teme forse ci possa essere un ritorno di fiamma tra i due, e la nuova ragazza deve stare in stato di allerta…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), seppur molto innamorati, Adela e German sono costretti a troncare la loro relazione: non sarebbe giusto nei confronti di Carolina e del bambino. Petra è felice di aver ritrovato sua madre, ma c’è qualcosa in Josefa che non convince molto. Blanca, dopo l’indifferenza iniziale, comincia a legare con Marina. La sistemazione di Francisca dai proprietari dell’Ambigù non piace molto a Don Luis, che cerca di convincerla a tornare a casa dalle sue sorelle. Le Silva organizzano finalmente il funerale del padre, così sperano di mettere a tacere ogni sospetto e spegnere ogni bugia. Tuttavia sorge un problema: senza un certificato di morte ufficiale, è impossibile leggere il testamento. Don Ricardo cerca di trovare un escamotage per risolvere la questione.

Beautiful/ Anticipazioni 9 giugno 2023: Thomas sospetta di Sheila e non è l'unico!

© RIPRODUZIONE RISERVATA