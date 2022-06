Sei sorelle/ Anticipazioni puntata 10 giugno: grave incidente per Miguel in fabbrica

Sei sorelle, nelle puntate precedenti: Celia e Petra nei guai

Le vicende delle protagoniste in Sei sorelle si arricchiscono di colpi di scena puntata dopo puntata. L’ultimo, in ordine cronologico, è il grave incidente in fabbrica che ha visto coinvolto Miguel. Celia e la grande amica Petra, al fine di rendersi utili per aiutare la famiglia Silva a risollevare le sorti dell’azienda tessile, hanno deciso di attivare un macchinario piuttosto impegnativo da gestire. Un’operazione che tuttavia ha procurato un gravissimo incidente alla mano a Miguel, il quale era intervenuto per darle una mano attraverso la sua esperienza: ora per le protagoniste c’è un nuovo problema da affrontare.

Francesca, intanto, si è finalmente esibita nel locale dei genitori di Gabriel e la prima prova è andata a buon fine. I gestori vorrebbero tenerla e lei vorrebbe cantare ancora in altre serate, purché rimanga nell’anonimato. Nel frattempo Salvador, ora a capo della fabbrica, vorrebbe un contatto telefonico con don Fernando e per questo chiede ad Adela e Diana un aiuto. Le due sorelle però avanzano una scusa dicendo che il padre è attualmente impegnato in un lungo viaggio: mantenere il segreto sulla sua morte sta diventando per le protagoniste un’impresa sempre più ardua.

Sei sorelle, anticipazioni puntata 10 giugno: Elisa alla conquista di Salvador

Nelle anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 10 giugno, si apprende come la ferita alla mano di Miguel sia più grave del previsto. Celia e Petra sono affrante e si sentono in colpa per quanto accaduto. A complicare le cose ci pensa Jesus, vicinissimo a Don Ricardo, il quale consiglia al collega Miguel di sporgere denuncia contro l’azienda per il grave danno procuratogli. Un gesto per mettere ulteriormente in difficoltà le sorelle. Tuttavia il malfunzionamento del macchinario desta qualche sospetto e si inizia ad intuire che possa essere stato manomesso. Ma da chi? E a quale scopo?

Intanto Elisa non demorde: vuole a tutti i costi conquistare le attenzioni del bel Salvador, il quale però non è visto di buon occhio dalle sorelle, soprattutto da Diana. La più piccola della famiglia escogita così un piano per passare un po’ di tempo con lui e coinvolge anche il suo amico Carlitos, visibilmente innamorato di lei e ignaro delle sue intenzioni. La ragazza infatti lo invita a fare una passeggiata, ma il suo obiettivo finale è quello di incontrare Montaner e passare un po’ di tempo con lui. Un piano ambizioso, soprattutto perché progettato senza che le sorelle sappiano nulla. Come andrà a finire?











