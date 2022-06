Sei sorelle/ Anticipazioni puntata 14 giugno: Salvador ricattato da Don Ricardo

Sei sorelle, nelle precedenti puntate: l’incidente di Miguel mette nei guai le Silva

Sei sorelle torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata. Proseguono le avventure delle protagoniste, sempre più nella morsa delle bugie: mantenere segreta la morte del padre si sta rivelando più complicato del previsto. Ad aggravare la loro posizione è anche l’incidente in fabbrica che ha visto coinvolto Miguel: Celia e Petra, che avevano deciso di azionare un macchinario però difficile da gestire, si sentono profondamente in colpa per quanto accaduto. In più Jesus, sempre più scagnozzo di Don Ricardo, vuole mettere in ulteriore difficoltà le sorelle Silva invitando Miguel a sporgere denuncia contro l’azienda.

Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 giugno: Riza è morto, Serhat conferma

Anche le vicende personali delle sorelle si fanno sempre più complicate. Blanca è alle prese con i preparativi per il matrimonio con Rodolfo e vorrebbe fare economia, vista la grave crisi finanziaria della fabbrica Silva. Tuttavia la suocera, Donna Dolores, vorrebbe organizzare la cerimonia in grande e senza badare a spese. Francisca intanto non abbandona il suo sogno di diventare una cantante di successo e si dice felice per la sua prima esibizione dal vivo, nel locale dei genitori di Gabriel. Elisa, infine, è sempre più attratta da Salvador Montaner e fa di tutto pur di passare un po’ di tempo con lui, anche a costo di mentire alle sorelle.

Un altro domani/ Anticipazioni puntata 14 giugno: Sergio in fuga, Julia preoccupata

Sei sorelle, anticipazioni puntata 14 giugno: Blanca trova un escamotage per l’abito da sposa

Oggi pomeriggio, martedì 14 giugno, nuovo appuntamento con Sei sorelle. Stando alle anticipazioni, Blanca è ormai insofferente alle richieste della suocera di organizzare un matrimonio da favola. La ragazza vorrebbe contenere i costi e, per farlo, architetta un escamotage per risparmiare sull’abito da sposa. Intanto Francisca trova il modo per cantare nel locale rimanendo nell’anonimato: mascherandosi. Una scelta che le consentirebbe di non mostrare la sua identità e, al contempo, di racimolare denaro per aiutare economicamente la famiglia.

Una vita/ Anticipazioni puntata 14 giugno: Genoveva mette David sotto interrogatorio

Si fa anche più complicata la situazione di Salvador, sempre più ricattato da Don Ricardo. Il Silva vuole mettere i bastoni tra le ruote alle sorelle e chiede al Montaner tutta la verità sull’assenza di Don Fernando in azienda. Salvador, ora neo-direttore della Silva, si sente messo alle strette e la situazione sta diventando insostenibile. Decide così di parlare direttamente con Diana chiedendole solo e soltanto la verità: che fine ha fatto il padre? Un altro ostacolo, l’ennesimo, che mette a dura prova le protagoniste: riusciranno a mantenere il segreto e a non confessare la morte di Don Fernando?











© RIPRODUZIONE RISERVATA