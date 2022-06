Sei sorelle/ Anticipazioni puntata 15 giugno: Blanca in crisi, Donna Dolores sospetta

Sei sorelle, nelle precedenti puntate: Salvador vuole la verità su Don Fernando

Proseguono le avventure delle protagoniste in Sei sorelle e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. La crisi finanziaria si fa sempre più insostenibile e, a pagarne maggiormente le spese, è Blanca. La ragazza è infatti nel pieno dei preparativi per il matrimonio con Rodolfo, tuttavia le eccessive spese di Donna Dolores la preoccupano e non poco. La madre del futuro sposo non vuole infatti badare a spese e vorrebbe organizzare per i due ragazzi una cerimonia nel segno del lusso e dell’opulenza. Mantenere il segreto sulla morte del padre è alquanto complicato per la Silva.

Intanto tutti continuano ad interrogarsi sull’assenza di Don Fernando e le sorelle Silva sono sul punto di scoppiare. Salvador ha ormai preso in mano le redini dell’azienda tessile e cerca in tutti i modi di mettere alle strette Diana: che fine ha fatto il padre? Quanto sarà lunga la sua assenza? A complicare le cose è Don Ricardo, che continua a ricattare Montaner chiedendogli tutta la verità sull’assenza del fratello.

Sei sorelle, anticipazioni puntata 15 giugno: Elisa sfrutta Carlitos per conquistare Salvador

Le anticipazioni in vista della nuova puntata di Sei sorelle, in onda oggi mercoledì 15 giugno, vedono Blanca sempre più in crisi. La Silva è ormai sotto pressione e le spese per il matrimonio si fanno sempre più ingenti, mentre le condizioni economiche in fabbrica colano a picco. Donna Dolores però non si vuole fermare e continua ad organizzare il matrimonio nel segno dell’opulenza. La situazione rischia di precipitare quando Blanca inizia ad innervosirsi di fronte alle eccessive richieste della suocera, che inizia ad insospettirsi per l’atteggiamento della giovane.

Le vicende sentimentali coinvolgono anche la piccola di casa Silva: Elisa. La ragazza è visibilmente innamorata di Salvador e vorrebbe passare più tempo con lui. Anche a costo di sfruttare il povero amico Carlitos, invaghito di lei e che ogni volta si lascia abbindolare dalle idee della Silva su come conquistare il cuore di Montaner. L’ultimo piano ideato dalla giovane è quello di appartarsi con Carlitos, per poi urlare fingendo che il ragazzo abbia tentato di baciarla. Piano riuscito a metà: le sue urla attraggono subito l’attenzione di Salvador, che strattona via il ragazzo per poi stringerla tra le sue braccia. Il direttore, però, andrà a riferire tutto alle sorelle maggiori che puniranno Elisa.











