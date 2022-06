Sei Sorelle, anticipazioni puntata 16 giugno 2022/ Petra rivela alle sorelle…

Sei Sorelle, anticipazioni puntata 16 giugno 2022: Donna Dolores dubita di Blanca

Nella puntata della soap Sei Sorelle in onda oggi ci saranno dei colpi di scena inattesi. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata del 16 giugno 2022. Petra rivela alle sorelle di sapere chi ha sabotato il macchinario che ha causato l’incidente di Miguel. Le condizioni di salute dell’operaio sono risultate subito gravi e rischia addirittura di perdere la mano. La confessione della giovane potrebbe esporla però a seri pericoli. Jesus, il responsabile, potrebbe voler tappare la bocca alla fidanzata del suo collega. Celia si sente in colpa per aver spinto Petra e il fidanzato a mettere in moto quella macchina. La ragazza ha capito però che qualcuno ha voluto tirare un brutto scherzo alla sua famiglia. Le indagini proseguiranno senza sosta. Intanto Francisca non perde occasione per cantare e appare determinata a coronare il suo sogno nonostante il destino la ostacoli. Francisca dopo la deludente esibizione all’Ambigù ha deciso di mollare, ma la sua passione per il canto è incontenibile e dietro il suggerimento di Celia che abbraccia il suo sogno di diventare una famosa cantante e le insistenze di Gabriel decide di concedersi un’altra possibilità.

Intanto Donna Dolores comincia a sospettare che Blanca abbia qualcosa da nascondere. La ragazza ha iniziato a limitare le uscite finanziarie e la suocera si insospettisce e vuole vederci chiaro. Blanca è dovuta ricorrere a degli stratagemmi per contenere le spese di Donna Dolores. a nobildonna cercherà di tenere d’occhio la sua futura nuora e purtroppo per lei, si farà un’idea molto sbagliata di quello che sta succedendo. Per Blanca le cose potrebbero mettersi molto male.

Sei Sorelle, dove siamo rimasti: Francisca si esibisce ma qualcosa va storto

Nel precedente episodio della soap Sei Sorelle andato in onda ieri, Elisa ha ordinato alla domestica di non far entrare in casa il suo amico Carlos, non né vederlo e nemmeno parlargli, mentre il ragazzo si allontana affronta, incontra per strada Salvador Montanair. L’uomo riconosce il ragazzo e capisce che Elisa gli ha mentito dicendogli di essere stata importunata dal giovane. Cristobal informa Miguel dell’esito positivo dell’operazione, non perderà la mano, dopo una lunga convalescenza potrà ritornare a usare l’arto come prima dell’incidente. Celia informa Miguel che non è dipeso da lei il malfunzionamento della macchina, ma dopo un’attenta indagine da parte del tecnico, è stato rilevato la mancanza di alcuni pezzi prelevati di proposito, con l’intento di sabotare il macchinario. Benjamin non crede che sia stato un operaio della fabbrica a danneggiare l’apparecchiatura, Petra invece ha le idee più chiare, sospetta che possa essere stato Jesus, ma non ha nessuna prova che lo dimostri. Blanca è sull’orlo di una crisi di nervi, prima deve andare a lavorare molte ore in fabbrica e poi rispettare gli impegni sociali con Rodolfo, è stressata. Salvador racconta a Diana e Adela che Elisa ha usato Carlos, il suo amico d’infanzia, per farlo ingelosire, ha fatto credere che il ragazzo l’avesse baciata a tradimento, forse è arrivato il momento di intervenire. German ha preso un’infatuazione per Adela e il rapporto con la moglie sta diventando insopportabile. Benjamin rimprovera Jesus perché ha capito che è stato lui a sabotare la macchina e lo costringe a raccontare la verità, tra i due c’è una colluttazione, Jesus avverte l’operaio di stare attento, perché la prossima volta una caduta potrebbe essergli fatale.

Nella puntata di ieri della soap Sei Sorelle, Diana convoca in fabbrica Carlitos per chiedergli che cosa sta succedendo tra lui e la sorella Elisa. Il ragazzo vuota il sacco. Elisa gli ha chiesto un favore, avrebbe dovuto fingere di molestarla per far ingelosire Salvador. Diana è preoccupata che la sorella sia così frivola da manipolare le persone che gli stanno attorno, va messa in punizione perché la situazione sta sfuggendo di mano. Francisca è agitata si avvicina il momento in cui deve affrontare il giudizio del pubblico dell’Ambigù ed è in ansia, soprattutto perché Gabriel l’ha riconosciuta e non vuole deluderlo. Blanca purtroppo non sta bene e non può accompagnare Rodolfo a un ricevimento. Cristobal suggerisce al fratello di ascoltare le richieste della sua futura moglie, ma l’uomo ascolta solo le esigenze della madre. Il dottore preoccupato per lo stato di salute della cognata va a trovarla e dopo averla visitata le consiglia di riposare perché è molto stanca. A dare noia a Blanca in questo momento sono le menzogne, ha paura che Rodolfo prima o poi scoprirà la verità sulla morte di suo padre e sullo stato finanziario della famiglia e teme di perderlo. Il debutto di Francisca all’Ambigù è un disastro, viene colpita da un attacco di panico, la voce non esce fuori e il pubblico comincia a tirarle addosso di tutto. Francisca esce di scena e va a rifugiarsi nel suo camerino. Gabriel la raggiunge per rincuorarla, ma la ragazza ha preso la sua decisione, quello è stata l’ultima volta che si è esibita nel locale, quel genere di spettacolo non fa per lei.











