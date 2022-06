Sei Sorelle, anticipazioni puntata 17 giugno 2022/ Jesus ricatta Don Ricardo e…

Sei Sorelle, cosa succederà nella puntata di oggi? German scopre del piano della consorte e…

Oggi va in onda un nuovo appuntamento con la soap di Raiuno Sei sorelle. Cosa accadrà nella puntata che andrà in onda oggi? Ecco cosa rivelano le trame dell’episodio in onda alle 16.00 su Rai1. Petra ha rivelato sorelle il nome del sabotatore. Jesus chiede a Don Ricardo più soldi in cambio del suo silenzio. Don Ricardo è pronto a prendersi la fabbrica e sta facendo di tutto per poter raggiungere l’obiettivo da quando il fratello si è allontanato dalla città. Per distruggere Adela e le sue sorelle, Don Ricardo ha assoldato Jesus, uno degli operai dell’azienda. Un’alleanza che però sta assumendo tinte fosche dato che Petra conosce perfettamente chi ha sabotato l’impianto causando l’incidente di Miguel. Per questo motivo Jesus chiederà molti soldi a Don Ricardo anche se questo ricatto potrebbe avere per lui delle conseguenze gravissime.

Intanto German scopre che la moglie Carolina ha puntato Adela e le altre. Appreso del piano della consorte deciderà di aiutare le sorelle. Elisa è certa che tra Diana e Salvador potrebbe nascere qualcosa e cerca di far ingelosire la maggiore sfruttando la bellezza di Victoria. In fabbrica i problemi continuano. Dopo l’incidente a Miguel, un altro macchinario fa le bizze costringendo le sorelle a correre ai ripari. Una costosa partita di seta verrà macchiata da uno dei macchinari della Tessuti Silva.

Sei Sorelle, dove siamo rimasti: Dolores ha dei sospetti su Blanca

Nell’episodio della soap Sei Sorelle andato ieri in onda, Don Fernando dopo la morte della moglie, per l’anniversario del loro matrimonio, organizzava una festa in casa Silva. Viste le ristrettezze economiche le figlie decidono di non organizzare l’evento e usare come scusa la lontananza del padre. Carlitos ha perso la testa per Elisa, la quale è interessata a conquistare il cuore di Salvador. Rimproverata dalla governante per il suo comportamento insolente e irrispettoso, la più piccola delle sorelle si difende replicando che prova piacere avere le persone ai suoi piedi e se Carlitos si fa trattare in questo modo è solo colpa sua. Il ragazzo sente le parole di Elisa e si allontana piangendo. Petra è disposta a mentire pur di mandare in galera Jesus, responsabile di aver sabotato il macchinario tessile e aver provocato l’incidente alla mano di Miguel. L’operaio nega di essere l’autore del boicottaggio, le prove a suo carico non ci sono, è la parola del testimone contro la sua, le Silva decidono di denunciare l’accaduto e far ricadere i sospetti su Jesus, poi sarà la polizia a fare le indagini.

Donna Dolores comincia a sospettare di Blanca e chiede aiuto a Carolina, visto che la nuora ha portato l’abito da sposa nella sua sartoria per apportare alcune modifiche, potrebbe cercare di carpire qualche pettegolezzo che riguarda la Silva e riferirglielo. La donna chiede a donna Dolores come mai Blanca non era presente all’evento mondano della sera prima. German ha preso una cotta per Adela, che ha difficoltà a dimenticare il suo defunto marito. Adela per ora non ne vuole sapere, ha cinque sorelle di cui occuparsi e poi il suo matrimonio non è stato tutto rosa e fiori, se non ha mai raccontando nulla in famiglia è perché il giorno delle nozze ha fatto una promessa davanti a Dio e ha voluto rispettare fino in fondo il suo giuramento. Francisca rincuorata da Gabriel si concede una seconda chance e si esibisce all’Ambigù, questa volta la performance riesce bene e viene ricompensata con un prorompente applauso da parte del pubblico presente.











