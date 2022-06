Sei Sorelle, anticipazioni puntata 20 giugno 2022/ Jesus viene trovato morto e…

Sei Sorelle, anticipazioni puntata 20 giugno 2022: Jesus viene ucciso!

Lunedì andrà in onda una nuova puntata della soap di Raiuno Sei Sorelle. Scopriamo dalle anticipazioni cosa accadrà nella nuova puntata. Le anticipazioni di Sei sorelle del 20 giugno 2022 ci rivelano che dopo il guaio commesso da Francisca alle sorelle Silva rimane il problema di vendere la seta color grigio perla. Elisa ha una buona idea, di confezionare un vestito e mostrarlo alle clienti. L’unica possibilità che rimane a Diana e Adela è convincere le sartorie ad acquistare il tessuto. Chi sembra interessata è la contessa Reventlow arrivata da poco in città, difatti le sorelle decidono di utilizzare la stoffa per confezionare un abito esclusivo soltanto per lei. Il corpo di Jesus viene ritrovato a terra in un luogo appartato con il coltello conficcato nel corpo.

Un altro domani/ Anticipazioni puntata 20 giugno: Victor corteggia Carmen

La polizia comincia a indagare e arresta un insospettabile. Chi si tratta? Forse è Benjamin visto che ha avuto un affronto con l’operaio? Donna Dolores è sospettosa, non comprende perché suo figlio Cristobal frequenti assiduamente la casa delle Silva. Cristobal è forse innamorato di Blanca? Dopo l’uccisione di uno degli operai la polizia indaga e arresta un insospettabile. Doña Dolores inizia a non vedere di buon occhio le continue visite di Cristóbal a casa Silva e ha dei sospetti.

Una vita/ Anticipazioni puntata 20 giugno: i Quesada ai ferri corti

Sei Sorelle, dove siamo rimasti: German in crisi con Carolina

Nel precedente episodio della serie Sei Sorelle in onda su Raiuno, Salvador Montanair è riuscito ad acquistare una grossa partita di seta a un prezzo conveniente, ma visto che i guai alla fabbrica non mancano, nel momento in cui Francisca è andata a tinteggiare il tessuto ha commesso un errore, invece di ottenere un colore bianco è uscito fuori un grigio. La stoffa era destinata al confezionamento di abiti da sposa, ora che è grigia è difficile venderla. Celia suggerisce di farla passare come una novità dettata dalla moda francese e dopo un’attenta consultazione decidono di identificare il colore come grigio perla. Nonostante le sorelle cerchino di convincere Carolina a comprare il tessuto, la donna insiste di volere la seta di color bianco o avorio. A dare un valido consiglio è Elisa che propone alle sorelle di confezionare loro i vestiti con il tessuto e fare loro da vetrina per le clienti. L’unica che potrebbe mettere in mostra la stoffa è Blanca che a differenza delle sue sorelle fa più vita mondana.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 giugno 2022: Quinn è attratta da Carter

German è in crisi con Carolina, è innamorato di Adela e non sopporta i comportamenti ostili della moglie nei riguardi delle Silvia. A peggiorare la situazione è la decisione di Carolina di attirare su di sé le simpatie di donna Dolores facendole da spia. La nobil donna avendo dei sospetti sulla nuora, ha chiesto alla sarta di tenerla sott’occhio e riferirle tutto. Cristobal che è a conoscenza del piano ordito dalla madre, avverte Blanca di fare attenzione perché è controllata da Carolina. Francisca è al settimo cielo, dopo il successo all’Ambigù il suo umore è alle stelle, ancora sente risuonare nelle orecchie gli applausi del pubblico. Grazie a questo lavoro potrà riprendere le lezioni di musica e tentare di entrare in Conservatorio. Elisa è gelosa di Diana, difatti apprende dall’amica Sofia che al ricevimento all’Ambasciata ha visto Montanair accanto a Vittoria, una bella donna e oltretutto nipote dell’ambasciatore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA