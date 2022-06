Sei Sorelle, anticipazioni puntata 7 giugno/ Diana fa una proposta…

Sei Sorelle, riassunto puntata 5 giugno: le sorelle chiedono a Blanca…

Anche oggi andrà in onda una nuova puntata della soap Sei sorelle. Cosa è successo però nella scorsa puntata? Celia è riuscita a tradurre il manuale delle istruzioni e finalmente il lavoro in fabbrica ha ripreso a funzionare, gli operai ora sanno come lavorare il filato per ricoprire i tavoli da biliardo e portare a conclusione l’ordine del cliente. Jesus è sempre sul piede di guerra e istiga Miguel a fare sciopero. Gli operai non prendono ancora lo stipendio e il malcontento aumenta. Francisca nonostante ha smesso di prendere lezioni di canto non ha lasciato la sua passione e continua a esercitarsi al pianoforte. L’amico Gabriel le propone di cantare nel locale di cabaret dei suoi genitori che da giorni sono alla ricerca di una nuova artista da far esibire sul palco. La ragazza non ne vuole sapere e non conoscendo la tipologia di locale, chiede a Marcelita se può dirle di cosa si tratta e farle sentire qualche canzone popolare. Francisca trova molto divertente la cosa e si convince che mai potrà accettare la proposta di Gabriel, non riuscirebbe a cantare in un locale del genere. Celia al contrario è molto curiosa e suggerisce alla sorella di andare a vedere di cosa si tratta. Dopo l’ennesimo rifiuto di Francisca, la sorella minore decide di andarci da sola, a questo punto Francisca messa con le spalle al muro segue la sorella. Nonostante la somma di denaro che l’antiquario ha offerto alle Silva, Adela non vende il quadro che ritrae la madre, ha un grande valore affettivo, è l’unico ricordo che ha di lei, però in futuro potrebbe cambiare idea.

Marco Cucolo malore dopo eliminazione di Lory/ Nuovo ritiro all'Isola dei Famosi 2022?

A Blanca le sue sorelle hanno chiesto un grande sacrificio, chiedere al fidanzato banchiere Rodolfo di farle un prestito. Cristobal si accorge che c’è qualcosa che turba la cognata, ma la ragazza è molto vaga nelle risposte. Intanto la suocera approfitta della sua visita per farsi aiutare a fare l’elenco delle famiglie da invitare per la cena di beneficenza. Nella lista c’è anche una famiglia nobile che in questo momento ha problemi finanziari. La donna decide di escluderla dall’evento. Celia fa amicizia con Petra e scoprendo che non sa né leggere e né scrivere si offre di aiutarla a imparare. Miguel, il fidanzato di Petra non è d’accordo, le dice che saper leggere non gli servirà a nulla e poi basta lui che lo sappia fare, ma la ragazza affascinata dal linguaggio elegante di Celia, decide di accettare la proposta della sua padrona. Jesus riferisce a Ricardo che Celia è riuscita a tradurre il manuale delle istruzioni e i dipendenti hanno ripreso a lavorare i tessuti.

"Lory Del Santo massacrata senza pietà all'Isola dei Famosi!"/ Tuona il manager Chiparo "anche dallo studio"

Sei sorelle, anticipazioni puntata 7 giugno 2022: lo sciopero dei lavoratori prosegue e Diana…

Le anticipazioni della soap Sei sorelle del 7 giugno 2022 ci rivelano che la crisi finanziaria sta colpendo duramente la famiglia Silva e le sorelle non sanno più cosa inventarsi per riempire la cassa. Dopo aver venduto alcuni oggetti preziosi di famiglia, aver rinunciato ai loro sogni, per esempio Francisca ha dovuto fare a meno delle sue lezioni di canto, mentre Celia ha abbandonato l’idea di studiare alla Sorbona, i debiti continuano ad esserci e a gravare sulle spalle delle ragazze sono i salari che ancora devono pagare ai dipendenti. Nonostante il tessuto per rivestire i tavoli da biliardo non è ancora pronto, Diana cerca di parlare con don Aurelio chiedendogli di anticipare le spese per la realizzazione della stoffa da lui richiesta.

Maria Teresa Ruta: "Grande Fratello Vip? Vorrei tornarci"/ "Mi manca la Casa"

Adela è preoccupata e decide di andare a parlare con German, la moglie ha intenzione di non fornirsi più dai Tessuti Silva perché è molto in ritardo con la consegna delle stoffe. Adela è preoccupata Ville de Paris è un cliente importante e la fabbrica non può permettersi di perderlo. Francisca visita l’Ambigù, il locale dei genitori del suo amico Gabriel dove ogni sera vengono allestiti spettacoli di cabaret, ma lo fa in anonimato. Blanca viene invitata dalla futura suocera a partecipare a una cena di beneficenza. Intanto, lo sciopero dei lavoratori continua. Per non ritardare le consegne delle commesse ed evitare il fallimento, Diana propone alle sorelle di lavorare in fabbrica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA