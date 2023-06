Sei sorelle non va in onda il 13 giugno, perché?/ Quando torna la soap spagnola

Sei sorelle non va in onda oggi 13 giugno, perché?

Sei sorelle non va in onda il 13 giugno: oggi la soap spagnola non sarà trasmessa su Rai 1. Come sta accadendo sulle altre reti, anche in quelle dell’azienda di Viale Mazzini si continuerà a dedicare ampio spazio alla figura di Silvio Berlusconi. L’ex Premier è morto nella mattinata di ieri all’età di 86 anni. Per questo motivo, la soap incentrata sulle vicende delle sorelle Silva agli inizio del Novecento si prenderà una breve pausa, ma dovrebbe tornare presto in onda su Rai 1. Mercoledì la rete è molto probabile che seguirà in diretta i funerali di Silvio Berlusconi, quindi la soap potrebbe saltare di nuovo la programmazione.

Oggi, intanto, al posto della consueta puntata di Sei sorelle ci sarà uno speciale del Tg1 in ricordo del leader di Forza Italia. Nel corso della trasmissione verranno riproposti spezzoni di vecchie interviste, filmati d’archivio e testimonianze di coloro che hanno conosciuto il Cavaliere da vicino.

Sei sorelle, anticipazioni prossima puntata su Rai 1

Nella prossima puntata di Sei sorelle vedremo come la scomparsa di Josefa ha messo tutti in uno stato di allerta, specialmente Petra. La ragazza non crede che sua madre sia semplicemente sparita, quindi cercherà in tutti i modi di trovare una ragione o una giustificazione al suo comportamento, ma non sa che resterà fortemente delusa. Infatti Germán le farà sapere che la donna ha rubato alcuni suoi abiti. Non solo il danno, anche la beffa: Petra si ritroverà a pagare per conto di sua madre. Don Ricardo avvisa le Silva di essere riuscito ad accedere al testamento del loro padre, nonché suo fratello, tramite un certificato di morte falso. Questo sblocca da una situazione in stallo; infatti senza un certificato di morte, lo zio delle Silva non poteva procedere con l’accordo.

Nella prossima puntata vedremo anche una preoccupatissima Doña Dolores che avviserà Marina di stare attenta a Blanca. Le due ragazze, dopo l’indifferenza iniziale, hanno iniziato a legare e sono quasi diventate amiche. L’avvertimento della madre di Cristóbal però getta Marina in uno stato d’ansia: per quale motivo le ha detto queste parole? Non sarà che Doña Dolores teme che suo figlio possa nuovamente finire tra le braccia della Silva?

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), seppur molto innamorati, Adela e German sono costretti a troncare la loro relazione: non sarebbe giusto nei confronti di Carolina e del bambino. Petra è felice di aver ritrovato sua madre, ma c’è qualcosa in Josefa che non convince molto. Blanca, dopo l’indifferenza iniziale, comincia a legare con Marina. Le Silva organizzano finalmente il funerale del padre, così sperano di mettere a tacere ogni sospetto e spegnere ogni bugia. Tuttavia sorge un problema: senza un certificato di morte ufficiale, è impossibile leggere il testamento. Don Ricardo cerca di trovare un escamotage per risolvere la questione.

