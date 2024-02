Selena Gomez e l’amore per il fidanzato Benny Blanco/ “Importante incontrare qualcuno che ti rispetti”

Selena Gomez innamorata di Benny Blanco: “Capisce il mondo in cui vivo“

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Selena Gomez e Benny Blanco. La coppia è uscita allo scoperto nel dicembre 2023, mese in cui avrebbe preso il via la relazione in forma ufficiale. Si è così aperto un nuovo capitolo nella vita della popstar, una vera e propria rinascita dopo un periodo difficile in cui ha anche minacciato di abbandonare la musica. E anche il suo nuovo singolo, Love On, descrive perfettamente il suo stato d’animo del momento, carico di amore e felicità.

Barbara D’Urso torna in tv: sarà ospite di Mara Venier a Domenica In/ ‘Indizio’ di un ritorno in Rai?

Intervistata dal conduttore Zane Lowe per Apple Music giovedì, in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo, la Gomez ha spiegato come la sua relazione con Blanco, 35 anni, la faccia sentire al sicuro. Come riporta People, la cantante ha dichiarato: “Senza entrare troppo nei dettagli, penso che sia davvero importante incontrare qualcuno che ti rispetti“. E ha aggiunto: “E penso che sia davvero bello poter contare su qualcuno che capisce il mondo in cui vivo. Ma devo dire che nel complesso non mi sono mai sentita così al sicuro ed è stato davvero bello e sono solo cresciuta, quindi è meraviglioso“.

Belen Rodriguez e Chiara Ferragni 'unite' contro gli ex Stefano e Fedez/ La frecciata social è palese!

Selena Gomez, la rinascita nella musica: la rivelazione

Selena Gomez e Benny Blanco, noto produttore discografico delle star, hanno confermato la loro relazione nel dicembre 2023, anche se si conoscono da molto più tempo. Nel 2019 hanno collaborato alla canzone I Can’t Get Enough, con la partecipazione anche di Tainy e J Balvin. Parlando con Lowe su come sceglie con chi lavorare, la popstar ha ammesso che “quando lavoro con nuove persone, è davvero divertente entrare in contatto con ciò che stanno attraversando nella vita“.

La cantante è in una fase positiva della sua vita e carriera, ed è circondata da persone che la aiutano a realizzare al meglio le proprie idee: “È come lavorare con alcuni grandi cantautori che conoscono amici di amici e cose del genere. Ma penso che sia anche importante restare con il mio gruppo principale, perché sono le persone che possono decifrare il codice al meglio con me. Sono loro che possono davvero aiutarmi a spiegare quello che voglio dire”.

Enrico Melozzi e il successo a Sanremo: "Dopo i Maneskin c'è stato uno scarto"/ "Da quel momento..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA