Selvaggia Lucarelli abbandona Ballando con le stelle?/ La risposta che spiazza…

Selvaggia Lucarelli sarebbe pronta a lasciare Ballando con le Stelle. In queste settimane, Milly Carlucci sta lavorando alla formazione del nuovo cast tanto che in merito sono spuntati già alcuni nomi dei concorrenti. Il programma dovrebbe andare in onda dal prossimo 8 ottobre. Alcune indiscrezioni rivelano di un cambio di guardia nella giuria. Selvaggia Lucarelli è intervenuta su Instagram e ha risposto alle domande di alcuni followers. Alcuni le hanno chiesto se Selvaggia sarebbe tornata in tv a Piazza Pulita, su Radio Capital e a Ballando con le stelle. La risposta della Lucarelli è stata abbastanza evasiva. L’opinionista ha risposto a queste domande: “Ci rivedremo”, “Forse ci rivedremo”, “Non ci rivedremo”. Selvaggia ha tenuto a precisare che l’ordine delle risposte era casuale ma i fan del programma si sono subito allarmati. E’ probabile che quel “non ci rivedremo” possa riguardare proprio Ballando con le stelle. Se così fosse però quale nome sarebbe pronto a sostituirla?

Selvaggia Lucarelli è un personaggio divisivo e i suoi giudizi peperini creano spesso dinamiche all’interno del programma. Sostituire un elemento di questo tipo non è cosa da poco per Milly Carlucci. C’è da dire che Selvaggia è abituata a mantenere alta l’attenzione su di sé e anche nei mesi scorsi si era vociferato di un suo addio al programma. Nel programma Oggi è un altro giorno, Serena Bortone aveva posto la domanda a bruciapelo a Selvaggia Lucarelli che aveva risposto: “Io credo che tutte le esperienze durino finché ti diverti. La situazione così tesa con Morgan e tutto quello che c’è non tanto a Ballando con le Stelle, ma fuori Ballando con le Stelle fa sì che mi diverta tanto in diretta, un po’ meno quando torno a casa”. Una risposta che lasciava presagire un ripensamento sul suo ruolo da parte della giurata del programma.

Selvaggia Lucarelli aveva ricevuto un avvertimento da parte di Iva Zanicchi. La popolare cantante sarà una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La signora della canzone italiana a Radio 2 ha confermato l’indiscrezione che girava da un po’ e poi ha lanciato un monito alla giurata: “Entro certi limiti, la signora Lucarelli deve fare un po’ di attenzione. Non deve esagerare Selvaggia sennò se io mi innervosisco, sai com’è?!”. Il carattere della cantante lo conosciamo bene ma anche l’opinionista non scherza. Tra loro potrebbero esserci dei diverbi accesi anche se ora le ultime indiscrezioni potrebbero lasciare con l’amaro in bocca i fan del programma.

Selvaggia Lucarelli potrebbe abbandonare Ballando con le stelle. Per la giurata la scorsa edizione si è rivelata più complicata del previsto e pertanto potrebbe decidere di abbandonare il ruolo che ha ricoperto da anni. Su Instagram al termine della scorsa edizione, la Lucarelli aveva puntualizzato: “Non è stata un’edizione semplice, ma è stata un’edizione istruttiva sul piano umano e professionale. E sicuramente è stata l’edizione in cui ho avuto più affetto dal pubblico, che anche non ‘non detto’ e nei miei passi indietro per non compromettere una situazione potenzialmente dannosa per tutti, mi ha capita meglio di quanto pensassi”. Le ultime notizie ci fanno pensare che Selvaggia non abbi cambiato affatto idea in merito. Cosa succederà? Milly riuscirà a convincerla a restare?











