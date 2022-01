Selvaggia Lucarelli attacca la “doppia morale” di Signorini/ “Conta chi condannerà o assolverà”

Selvaggia Lucarelli punta il dito contro Alfonso Signorini. La giornalista ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti del conduttore del Grande Fratello Vip. Selvaggia Lucarelli ha scritto nelle sue storie su Instagram: “Non conta più quello che succede nella Casa ma chi condannerà o assolverà con la sua doppia morale Signorini nella Casa”. Selvaggia Lucarelli ha poi espresso un suo parere in merito alle dinamiche del reality. L’opinionista pensa infatti che Signorini abbia trasformato il Grande Fratello Vip in un reality in cui si trattano le dinamiche tra lui, gli autori e in ultimo i concorrenti: “Alfonso Signorini ha trasformato un reality in cui si discuteva delle dinamiche tra i concorrenti in un reality in cui si discute delle dinamiche tra lui, gli autori e, in ultimo, i concorrenti”.

Delia Duran cita Barbara D'Urso al GF Vip: "Busta choc"/ Signorini sbianca in diretta

Sui social in molti hanno dato ragione a Selvaggia Lucarelli. L’opinionista ha espresso il suo ragionamento dopo aver letto le polemiche scoppiate su Twitter e Instagram. Signorini continua a non convincere nei panni di conduttore. In molti sono convinti che ci siano concorrenti di serie A e concorrenti di serie B. Per esempio, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli appaiono sempre più le protette di questa edizione. Nella scorsa puntata, dopo il comportamento assurdo della Ricciarelli, si attendevano dei provvedimenti. Invece, Alfonso Signorini si è limitato solo a fare un discorso riparatore ammonendo i concorrenti di comportarsi diversamente senza attingere a insulti o cattiverie.

Rita Dalla Chiesa e la separazione con Fabrizio Frizzi/ "Alfonso Signorini mi aiutò"

Selvaggia Lucarelli e l’attacco a Katia Ricciarelli: “Me la ricordo bene la Ricciarelli. Prepotente, misogina, civettuola con gli uomini e ostile con le donne”

Prima di Alfonso Signorini, Selvaggia Lucarelli aveva attaccato Katia Ricciarelli. L’ex moglie di Pippo Baudo era finita al centro delle polemiche per alcuni suoi comportamenti eccessivi. Selvaggia aveva conosciuto personalmente la cantante lirica durante l’esperienza del reality “La Fattoria”. L’opinionista aveva dato la sua testimonianza sui social: “Vedo critiche in giro per l’atteggiamento arrogante e volgare della Ricciarelli al GF, che non sto seguendo. Non sono sorpresa però. Mi avete sbloccato un ricordo. Anno 2006, La Fattoria, una delle prime esperienze in tv. Ero una senti-sconosciuta tra personaggi molto noti”.

Giucas non riconosce Alfonso Signorini/ "Ma non avevi i capelli?", "Così è grave.."

Selvaggia Lucarelli ha poi proseguito definendo la Ricciarelli una donna misogina e prepotente e facendo notare che ai tempi la invitò a fare la madre come sta facendo ora con la Trevisan: “Me la ricordo bene la Ricciarelli. Prepotente, misogina, civettuola con gli uomini e ostile con le donne. La mandai spesso a quel paese, tra i pochi che non la temevano. Tra sue le perle: mi invitò a fare la madre anziché cercare di far carriera. Erano altri tempi, nessuno si indignò. Alla fine io in effetti abbandonando mio figlio sul ciglio dell’autostrada un po’ di carriera l’ho fatta. Lei 16 anni dopo è al GF. E non mi sembra cambiata un granchè. Peccato. Perché in qualche raro, rarissimo momento quella sua durezza crudele faceva anche tenerezza”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA