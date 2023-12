Selvaggia Lucarelli attaccata da Stefano Bettarini: “Le pa**e me le hai rotte abbastanza”/ Nuovo scontro

Stefano Bettarini attacca Selvaggia Lucarelli: “Le p***e me le hai rotte abbastanza”

C’è stato un nuovo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini avvenuto la Notte di Natale via social. Nel dettaglio, quasi certamente, all’ex calciatore non sono piaciute alcune frasi che la giurata di Ballando con le stelle 2023 gli ha rivolto via social e tanto è bastato a scatenare la sua furia. Selvaggia, infatti, dando delle simpatiche pagelle ai concorrenti dello show di Milly Carlucci dopo aver elogiato Simona Ventura, classificatasi seconda con Samuel Peron, alla fine ha concluso: “Si è raccontata così bene che finalmente abbiamo capito tutto della sua vita. Tranne Bettarini, ovviamente. Voto 10″

La semplice citazione da parte di Selvaggia Lucarelli ha scatenato l’ira di Stefano Bettarini che con una Instagram stories l’ha pesantemente attaccata: “Lucarelli le p***e me le hai già rotte abbastanza, limitati a fare l’albero di Natale che è l’unica cosa che puoi fare. P.s ricorda i guanti che le tue manine tozze e corte mi prendono freddo. Non vorremmo mai… Tu non hai le p***e di Natale per menzionarmi. Io ne ho da vendere.” E poi ha concluso con una velata minaccia: “Ti aspettano in tanti” Selvaggia Lucarelli per il momento non ha voluto replicare scegliendo di ignorarlo.

Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini: continua lo scontro tra i due

Non scorre buon sangue tra Stefano Bettarini e Selvaggia Lucarelli da anni ed è noto a tutti. Nel 2016 la giornalista criticò pesantemente alcune uscite a dir poco infelici dell’ex calciatore al Grande Fratello Vip, e poi ha rincarato la dose quando ha partecipato all’edizione del 2021. In quell’occasione però la replica di Bettarini fu durissima con riferimenti eccessivamente volgari ed ineleganti: “I tuoi interventi, i tuoi giudizi segnano e per tanti motivi! Sì che tu di performance te ne intendi! Trova anche tu la tua identità, provaci! Credi in te stessa, ascolta questo mio consiglio spassionato…”

Selvaggia Lucarelli in quell’occasione ha ribattuto: “Fa molta tenerezza questo ometto, ex calciatore finito nel calcioscommesse patteggiando con la giustizia sportiva 14 mesi di squalifica, squalificato pure dai reality, eterno concorrente del nulla, collezionista di figure misere, volgare nei confronti di ex mogli ed ex amanti. Noto per commenti sessisti, si conferma ossessionato da due cose: le donne affermate e ‘le performance’ delle donne.” Il rancore da parte di Stefano Bettarini sembrerebbe rimasto invariato se una semplice battuta della giurata di Ballando con le stelle 2023 ha scatenato la miccia.











