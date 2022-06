Selvaggia Lucarelli: “Basta finiti commenti benevoli sul fisico di Vanessa Incontrada”/ “Quanto vi schifo!”

Vanessa Incontrada e il coro al concerto di Gigi D’Alessio: lo sfogo di Selvaggia Lucarelli

L’apparizione di Vanessa Incontrada al concerto di Gigi D’Alessio che si è tenuto ieri, 17 giugno, a Napoli ha sollevato nuovi commenti sul suo fisico. Da giorni la conduttrice è tornata sotto i riflettori a causa di una foto pubblicata dal settimanale Nuovo che la vede in costume al mare, foto che ha sollevato un bel po’ di critiche. Ieri, salita sul palco di piazza del Plebiscito, Vanessa è stata accolta da un coro di “Sei bellissima”, episodio riportato da molti sul web.

“Non appena Vanessa Incontrada è salita sul palco, davanti a una piazza del Plebiscito stracolma per il concerto di Gigi D’Alessio, dal pubblico hanno incominciato a cantarle spontaneamente in coro: “Sei bellissima” di Loredana Bertè. – ha raccontato un utente, postando una foto di Vanessa in quel momento – La risposta più bella allo scempio degli insulti e del body shaming che ha ricevuto in questi giorni. Una carezza pubblica da parte della città di Napoli a una donna splendida. E non è solo questione di bellezza fisica.” Un fatto che, tuttavia, ha scatenato l’ira di Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli: “Incontrada? Finti commenti benevoli”

La giornalista ha infatti commentato alquanto infastidita tutta la vicenda e i commenti che ne sono susseguiti. “Non ho parole per dire quanto ribrezzo mi fa chi posta l’ennesima foto di Vanessa Incontrada ospite ieri sera nel programma con Gigi D’Alessio con il commentino finto benevolo.” ha esordito sul suo profilo Instagram la Lucarelli.

E ha poi continuato: “Guardate che bellezza, alla faccia del bodyshaming. Ennesimo focus sul corpo di Vanessa Incontrada, ennesima occasione per postare una foto che genera commenti ipocriti. Spacciata per pensierino buono, solidale, gentile, non per un bel post acchiappalike. Smettetela di scrivere cose sul suo ca*** di aspetto. Basta.” Il tutto commentato con un “Quanto vi schifo!” finale.

