Selvaggia Lucarelli: “Bisogna contenere Fontana e Gallera”/ Twitter si divide

“La fase 2 deve prevedere il contenimento di Fontana e Gallera“: il messaggio di Selvaggia Lucarelli su Twitter scatena un polverone circa la delicata situazione della Regione Lombardia nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Notizia di attualità nelle ultime ore è una petizione che chiede il commissariamento della Regione, mettendo nel mirino l’operato del presidente Attilio Fontana e dell’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che sono naturalmente in prima linea nella dura battaglia contro il Coronavirus.

Sappiamo che la Lombardia è il cuore italiano dell’epidemia di Covid-19 fin dai primi giorni, con la zona rossa attono a Codogno (Lodi), poi in particolare sono state le province di Bergamo e Brescia a pagare il prezzo più alto.

Attorno a questa tragedia si è scatenata anche la polemica politica, con l’opposizione in Lombardia (che però è maggioranza al governo nazionale) a contestare duramente l’operato della giunta, con particolare riferimento alle troppe morti nelle case di riposo – che d’altra parte non sono certamente un problema solamente in Lombardia e nemmeno solo in Italia, se volessimo allargare lo sguardo a quella che di certo non è una tragedia locale.

SELVAGGIA LUCARELLI ATTACCA FONTANA E GALLERA SU TWITTER

Nella mischia della polemica si è dunque gettata anche Selvaggia Lucarelli, che d’altronde non è nuova a discussioni politiche a 360 gradi. Circa un mese fa infatti nel suo mirino c’era il segretario nazionale del PD, Nicola Zingaretti: quando si diffuse la notizia della sua positività al Coronavirus, infatti, Selvaggia Lucarelli aveva sottolineato che Zingaretti in precedenza era andato a fare l’aperitivo come segnale che “non c’era emergenza virus in Italia”.

Sembrano passati molti mesi, invece erano solo poche settimane fa: nel frattempo la tragedia è diventata sempre più grave e ora nel mirino (non solo della Lucarelli) c’è soprattutto la Regione Lombardia, con Fontana e Gallera “da contenere” nella Fase 2 secondo il messaggio pubblicato oggi da Selvaggia Lucarelli.

Naturalmente i suoi follower su Twitter si sono divisi: moltissimi i like, le condivisioni del post e gli apprezzamenti, ma anche gli inviti ad indagare su ciò che non funziona in Emilia Romagna piuttosto che in Toscana, regioni guarda caso di colore politico opposto rispetto alla Lombardia.

La fase 2 deve prevedere il contenimento di Fontana e Gallera. Pubblicità — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 16, 2020





