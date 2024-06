Selvaggia Lucarelli choc contro Fedez: “Non lo perdonerò mai per ciò che mi ha fatto”/ “Cose irripetibili…”

Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare di Fedez, questa volta rivelando un aneddoto inedito che vede coinvolto il rapper in maniera piuttosto attiva. Nel podcast di Gianluca Gazzoli, come riporta Biccy, l’opinionista ha confessato di non poter perdonare il rapper per qualcosa che le avrebbe fatto nel 2017.

“Ero in vacanza in India e stavo percorrendo una strada bellissima in macchina e mi arrivano dei messaggi sul telefono. Erano due rapper-youtuber che si chiamano Archade Boyz e avevano pubblicato un video su me in cui mi insultavano dicendo cose orribili. Cose del tipo ‘ti fai trapanare da..‘, robe irripetibili” ha dichiarato Selvaggia Lucarelli: “Io ero sconvolta, mi rovinarono la vacanza. Tornata a casa annunciai che li avrei denunciati e così ho fatto, nel mentre scrissi anche un pezzo su Chiara Ferragni che io reputavo divertente. Infine, giorni dopo, questi due ragazzi vengono invitati al compleanno di Fedez e Fedez gli dà i suoi avvocati. Io lì ho capito che di tante cause di cui si appropriava non gliene fregava niente. Lì c’era: violenza, bodyshaming, violenza verbale, cyberbullismo, istigazione all’odio perché istigavano i loro fan a venirmi a insultare. Erano due persone che avevano all’epoca 150 mila followers” ha concluso.

Garance Authié, nuova fidanzata di Fedez, a Ballando con le stelle e Grande Fratello?/ Lo scoop esplosivo

Selvaggia Lucarelli e il racconto inedito su Fedez: “Un processo durato anni…”

Selvaggia Lucarelli, come riporta Biccy, ha raccontato di essere stata vittima di uno sgarbo da parte di Fedez che non potrà mai perdonare. Il rapper avrebbe preso le difese di alcuni colleghi che, nel 2017, avevano scritto una canzone su di lei riempiendola di insulti della peggior specie. L’opinionista ha deciso di denunciarli ma, l’ex di Chiara Ferragni ha “prestato” ai due rapper i suoi avvocati.

Fedez, la presunta nuova fidanzata Garance Authiè sul set di ‘Sexy Shop’?/ L’indizio sul videoclip del rapper

“Il processo è andato avanti, loro con gli avvocati di Fedez io col mio e alla fine ho vinto: un Processo durato anni. Loro volevano mediare facendo un video insieme, io ho sempre rifiutato. Il giudice li ha condannati a pagare una multa di 4-5 mila euro ed a risarcirci di 20 mila euro” ha dichiarato Lucarelli nel podcast di Gianluca Gazzoli: “E loro hanno fatto una raccolta fondi per la sanzione. Così i loro fan hanno pagato la sanzione e quando toccava a me ricevere i soldi hanno dichiarato di essere nullatenenti. Io quei soldi non li ho ancora visti, in compenso ho speso 10 mila euro di avvocato. Tutt’oggi risultano essere nullatenenti eppure su YouTube guadagnano: dove finiscono i loro soldi? Chissà”.

Fedez e Chiara Ferragni verso la separazione consensuale?/ L’indiscrezione: “Il rapper ‘come’ Ilary Blasi…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA