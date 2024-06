Selvaggia Lucarelli: “Fedez brucia i rapporti per soldi”/ “Ora vuole guadagnare anche sul divorzio…”

Dopo essere intervenuta di recente a Donne sull’orlo di una crisi di nervi per argomentare su Chiara Ferragni, Fedez e sui temi del suo ultimo libro “Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez”, Selvaggia Lucarelli è tornata ad incalzare la coppia – come riporta Today – in un’intervista rilasciata per il settimanale Oggi. Anche in questa occasione buona parte dei giudizi più duri si concentrano sulla figura del rapper: “Fedez mi sembra abbia imboccato una spirale autodistruttiva che se non riesce a frenare avrà delle conseguenze. E’ come una falena attratta dalla luce del successo e dei soldi in nome dei quali brucia velocemente tutti i rapporti. Vampirizza le persone che gli stanno vicine e poi scappa”.

Fedez e Chiara Ferragni nel mirino di Giovanni Ciacci: "È tutta una farsa"/ "Basta, voi non capite che..."

Selvaggia Lucarelli ha offerto il suo personale pensiero a proposito delle ragioni che presumibilmente sarebbero alla base dei numerosi rapporti d’amicizia chiusi senza un lieto fine da Fedez. “Le voci che girano lo descrivono come una persona ossessionata dall’idea che gli altri vogliano fregarlo, rubargli i soldi, approfittarsi di lui, Penso sia un problema di proiezione sugli altri del proprio comportamento”. La giornalista – come riporta il portale – ha poi aggiunto: “Questa però assomiglia a una diagnosi, e non dovrei farla io. Questo volersi far male da solo è un tratto di personalità interessante”.

Tony Effe travolto dalle polemiche: all'attacco anche Fedez/ "150 euro di paghetta a settimana? Troppo poco"

Selvaggia Lucarelli ‘stronca’ l’ultimo singolo di Fedez: “E’ un pessimo rapper…”

Come riporta Today, Selvaggia Lucarelli – intervistata dal settimanale Oggi – ha messo a confronto le fattezze caratteriali di Fedez e Chiara Ferragni e, ancora una volta, il giudizio per l’influencer appare più ‘placido’ rispetto al passato, soprattutto se paragonato alle recenti dichiarazioni sul rapper. “Penso che lui sia il più intelligente, lei è leggera, superficiale e bisognosa di sostegno e sicurezza. La Ferragni in fondo è rimasta la ragazza di provincia delle origini. Lui è un imprenditore vero, lei un’influencer con una grande passione per il denaro”.

Selvaggia Lucarelli: “Fedez sembra un uomo in crisi di mezza età”/ “Sta facendo la figura dello sfig*to…”

Concludendo il suo discorso sui Ferragnez, Selvaggia Lucarelli – sempre parlando al settimanale – non poteva non offrire il proprio giudizio anche a proposito dell’ultimo singolo di Fedez – “Sexy Shop” – in featuring con Achille Lauro. “Credo che dopo aver fatto soldi con il matrimonio, ora ne voglia fare il divorzio. Confermandosi, oltre che un pessimo marito, anche un pessimo rapper, visto che si ispira a Shakira e le parole sono ineleganti per uno che aveva dichiarato che avrebbe tutelato moglie e figli. Ho il sospetto che sarà proprio Fedez a farci stare simpatica di nuovo la Ferragni”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA