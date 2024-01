Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, Capodanno surreale gaffe, lacrime e risate/ Lui: “Sfiga assurda”

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: Capodanno in Ungheria tra gaffe e lacrime dal ridere

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli adorano viaggiare e, avendo la fortuna di poterlo fare spesso, hanno visitato moltissimi meravigliosi posti nel mondo immortalati sui social della giurata di Ballando con le stelle. Ed anche per questo Capodanno 2024 la coppia ha deciso di condividere con i propri follower la loro ultima vacanza del 2023 mostrando la meravigliosa Ungheria sotto vari aspetti. Il cenone di Capodanno 2024, però, si è trasformato in una sorta di sketch comico tra gaffe, pietanze a dir poco discutibili, scelta della musica molto opinabile e risate di gusto.

Selvaggia Lucarelli attaccata da Stefano Bettarini: "Le pa**e me le hai rotte abbastanza"/ Nuovo scontro

Andando con ordine, Selvaggia Lucarelli nelle sue storie su Instagram ha pubblicato il suo Cenone con Lorenzo Biagiarelli il cui menù non era il massimo: lenticchie e una specie di finocchio che, dall’aspetto, non prometteva nulla di buono. A questo punto la giurata di Ballando con le stelle ha voluto fare una battuta ma invece ha commesso una gaffe: “A forza di farmi capire, ho imparato a parlare in ucraino…” “Ma guarda che siamo in Ungheria, non in Ucraina.” La coppia, dunque è scoppiata a ridere di gusto con le lacrime agli occhi.

Selvaggia Lucarelli vs Chiara Ferragni per uova di Pasqua/ "A lei 1,2 milioni, in beneficenza 36mila euro"

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, Capodanno surreale. Lui: “Musica del Titanic? Ma porta sfiga”

Il Capodanno 2024 di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli in Ungheria ha preso una piega del tutto inaspettata e divertente. Non solo il Menù non si è dimostrato all’altezza delle aspettative ma la giornalista e giurata di Ballando con le stelle 2023 ha commesso una gaffe a causa della quale lei ed il compagno non sono riusciti a trattenere le risate. E non è finita qui, perché durante la serata, considerando lo stile ottocentesco del locale, dai mobili ai lampadari, un follower ha fatto notare che sembrava che i due fossero sul Titanic e paradossalmente i musicisti della Sala hanno iniziato ad intonare la celebre colonna sonora del film incentrato sulla terribile sciagura marittima. Tutto ciò ha fatto scoppiare a ridere le coppia mentre il giovane chef di È sempre mezzogiorno ha concluso sarcastico: “Ma perché? Porta una sfiga assurda.”

Lorenzo Biagiarelli: “Sono diventato vegetariano, animali vogliono vivere”/ “Selvaggia Lucarelli? Non cucina”

Selvaggia Lucarelli ha concluso le Instagram stories sul suo Capodanno in Ungheria con Lorenzo Biagiarelli ammettendo: “Era meglio il cenone a Crotone.” Cenone a parte, in Ungheria la coppia ha incontrato la famiglia Siffredi al completo con la rivelazione dell’ultima edizione di Ballando con le stelle 2023 Lorenzo Tano con la fidanzata Lucrezia Lando.













© RIPRODUZIONE RISERVATA