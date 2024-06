Selvaggia Lucarelli: “Fedez sembra un uomo in crisi di mezza età”/ “Sta facendo la figura dello sfig*to…”

“Solidarietà per Chiara Ferragni? In alcuni momenti…”, Selvaggia Lucarelli più ‘vicina’ all’influencer

Selvaggia Lucarelli è stata ospite questa sera nel programma di Piero Chiambretti “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” per presentare il suo ultimo libro “Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez”, dove in buona parte si è dedicata alle angherie e vicissitudini dei Ferragnez, con particolare riferimento alle ultime vicende. La giornalista è partita dalle ragioni che l’hanno spinta nel tempo ad occuparsi di alcune questioni nell’orbita di Fedez e Chiara Ferragni. “La stampa non ha mai fatto contronarrazione sui Ferragnez, quindi l’ho fatta io ed ha funzionato. Diversamente non avrei scritto il libro e forse Chiara Ferragni non sarebbe caduta in quel modo”.

Caso Cristiano Iovino-Fedez: cos'è successo, cosa rischia/ Selvaggia Lucarelli "Non ci sarà archiviazione"

Proseguendo la chiacchierata con Piero Chiambretti, prendendo spunto da quanto scritto nel libro Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez, Selvaggia Lucarelli ha aggiunto: “Penso abbiano ancora soldi su cui piangere; poi penso che non si possa parlare di senso di colpa quando si tratta di fare inchieste. Quando ho capito che stava venendo giù tutto, in alcuni momenti, mi chiedevo cosa stesse passando Chiara. Anche perché umanamente è un disastro, poi ci si è messo pure Fedez…”. La giornalista, incalzata dal conduttore, ha poi assicurato di non essere mossa da un sentimento di invidia nel merito delle sue inchieste su Chiara Ferragni e Fedez: “E’ solo un modo per delegittimare il mio lavoro. Ma poi, la mia vita non è così una mer*a da dover provare invidia nei loro confronti. La loro vita poi non la vorrei mai, i soldi invece sì…”.

Pandoro gate, cos'è successo e significato/ Chiara Ferragni cosa rischia? "Colpevole anche senza processo..."

Selvaggia Lucarelli da Piero Chiambretti, che bordate per Fedez: “Va a menare la gente di notte…”

Non sono mancate le sonore stoccate di Selvaggia Lucarelli in particolare ai danni di Fedez: “Mi sembra uno in crisi di mezza età; fa tutte quelle cose tipiche della fase: dal comprare il macchinone, alla ragazza di vent’anni. Per me sta facendo la figura dello sfigato…”. L’attenzione della giornalista – ospite a Donne sull’orlo di una crisi di nervi – è poi tornata sui Ferragnez in qualità di coppia e nel merito della gestione dell’immagine dei figli sui social: “Il modo di spremere i loro figli per ottenere engagement sui social l’ho trovato molto grave. Diciamo una cosa, se vivi la tua vita sui social poi qualcuno che ti giudica arriva”.

Cristiano Iovino, chi è personal trainer: da Ilary Blasi al caso Fedez/ In trattativa per il Grande Fratello?

Piero Chiambretti ha poi ‘provocato’ Selvaggia Lucarelli a proposito del Pandoro gate domando se quanto accaduto fosse ascrivibile ad un errore di Chiara Ferragni o dei suoi collaboratori: “Non è né un errore né uno scivolone, non si azzardi a definirlo così anche lei che non ha nemmeno una tuta grigia da penitente…”. Sulla vicenda di Fedez e della presunta rissa con Cristiano Iovino ha invece affermato: “Non credo che si debba esprimere solidarietà per una donna a prescindere, in lei vedo una certa emotività, in lui no; va a menare la gente di notte… Non c’entra? E allora perché pare che si sia messo d’accordo con Iovino? Poi le immagini della sicurezza ci sono…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA