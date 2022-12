Selvaggia Lucarelli frecciata a Iva Zanicchi “Un pullman di tro*e”/ Polemica social

Selvaggia Lucarelli stuzzica Iva Zanicchi con una battuta di Berlusconi

Selvaggia Lucarelli non sembra aver dimenticato il grave insulto di Iva Zanicchi a Ballando con le stelle. Nonostante le scuse della cantante è evidente che la giornalista nutra ancora del risentimento per quanto accaduto nel talent show, condotto da Milly Carlucci.

Iva Zanicchi/ "Se vinco Ballando con le stelle mi presento in bikini. Peggio per voi"

Selvaggia Lucarelli ha ripreso una battuta di Silvio Berlusconi, in occasione di una cena di Natale con la sua squadra di calcio, che recita: “Abbiamo trovato un nuovo allenatore, l’allenatore della nostra squadra Primavera che è bravo, simpatico, gentile e capace di stimolare i nostri ragazzi. Io poi ci ho messo un’assicurazione in più perché ai ragazzi ho detto: ora arrivano Juve, Milan, eccetera e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr***”. La giornalista ha condiviso il video del cavaliere e ha aggiunto: “Iva Zanicchi”, palese riferimento al tro** pronunciato dalla cantante ai suoi danni.

Iva Zanicchi: "I miei nipoti si vergognavano di me"/ "Da bimba una voce 'mostruosa'"

Iva Zanicchi apprezza Selvaggia Lucarelli: “Mi piace, ma…”

Nonostante l’evidente astio che Selvaggia Lucarelli nutre nei confronti della cantante, Iva Zanicchi apprezza la giornalista. “L’Aquila di Ligonchio” è intervenuta nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, chiarendo il rapporto attuale con la giudice di Ballando con le stelle.

La Zanicchi ha dichiarato: “tutto sommato Selvaggia, istintivamente, mi piace. È una donna intelligente, che dice cose precise, a volte sono d’accordo con lei. C’è stata una persona molto carina che mi ha detto che io e Selvaggia potremmo diventare grandi amiche. Forse ha ragione, perché a me piacciono le persone intelligenti e lei lo è: mi interessa, mi incuriosisce. Certo, che mi attacchi sempre non mi fa piacere, però dice anche cose giuste”. La cantante, dunque, è disposta a seppellire l’ascia da guerra con Selvaggia Lucarelli, ma la giornalista non sembra dello stesso avviso.

Iva Zanicchi vs Adriano Celentano/ "Sbaglia a difendere il Reddito di Cittadinanza…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA