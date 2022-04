Selvaggia Lucarelli, frecciatina a Barbara D’Urso e alla sua ospitata/ “Bar Uffa…”

Selvaggia Lucarelli e la frecciatina a Barbara D’Urso

Selvaggia Lucarelli sfotte Barbara D’Urso per una futura ospitata. La conduttrice di Pomeriggio 5 e de La pupa e il secchione show 2022, il prossimo 21 maggio, parteciperà ad un evento come guest star. In occasione del dodicesimo anniversario del Bar Uffa, a Piacenza, Barbara D’Urso sarà la protagonista assoluta di una serata speciale che è stata sponsorizzata sui social. La Lucarelli, tra le storie di Instagram pubblicate il 22 aprile, ha così condiviso una foto della locandina che annuncia la presenza della Lucarelli e, successivamente, una foto del bar.

Si tratta di un locale semplice, tranquillo, ben arredato in cui la D’Urso incontrerà le persone che parteciperanno alla serata. Non è raro per i personaggi famosi partecipare ad eventi e serate. Tuttavia, la Lucarelli, seppur implicitamente, pare chiedere ai followers il motivo dell’ospitata della D’Urso e le risposte non sono tardate ad arrivare.

Selvaggia Lucarelli e il tweet sull’ospitata di Barbara D’Urso

La locandina dell’ospitata di Barbara D’Urso e la foto del bar in cui si terrà l’evento sono state poi pubblicate da Selvaggia Lucarelli su Twitter. “Barbara D’Urso guest star per i 12 anni del Bar Uffa. Segue foto del Bar Uffa”, ha scritto la Lucarelli. Tra le varie risposte dei followers c’è chi pensa che non ci sia nulla di male per un personaggio pubblico partecipare ad un evento del genere e chi si chiede il motivo che abbia spinto Barbara ad accettare. Qualcuno, inoltre, pensa che quello della D’Urso possa essere un favore nei confronti di un amico.

Sicuramente, molto seguita da un pubblico affezionato, la presenza di Barbara D’Urso per il dodicesimo anniversario del locale in questione, non passerà inosservata.

Barbara D’Urso guest star per i 12 anni del Bar Uffa. Segue foto del Bar Uffa. pic.twitter.com/wDLbwuDmzq — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 22, 2022













