Selvaggia Lucarelli gaffe su Carlo d’Inghilterra/ “Quel cesso” il web non perdona

Selvaggia Lucarelli e l’insulto rivolto a Carlo: cosa ne pensa il web

Quando c’è di mezzo Selvaggia Lucarelli, spesso ci sono anche numerose polemiche. Questa volta, tutto è cominciato da un insulto che la giornalista ha rivolto a Carlo d’Inghilterra che il pubblico non ha gradito. Durante l’esibizione del compagno della giornalista Lorenzo Biagiarelli, il giudice Fabio Canino ha paragonato il food blogger a Camilla Parker Bowles.

Selvaggia Lucarelli, lite con Carolyn Smith a Ballando: "Mai avuta educazione con me"/ "Stai buona!"

A questo punto, Selvaggia Lucarelli dichiara: “Se lui è Camilla allora io dovrei essere Carlo. E non mi stai facendo un grande complimento paragonandomi a quel cesso”. La gaffe della giornalista ha gelato il pubblico in studio e creato polemiche sul web. A cercare di mitigare la situazione interviene Ivan Zazzaroni che con ironia dichiara: “Mi ha appena chiamato l’ambasciata britannica e non l’hanno presa affatto bene, mi hanno detto così”. Il popolo social ha invitato più volte la giornalista a nutrire maggiore rispetto e a non peccare di superbia. La Lucarelli risponderà a tali accuse da parte del web?

Selvaggia Lucarelli 'tradisce' Lorenzo Biagiarelli con Enrico Montesano/ "Mi smovi qualcosa più di lui…"

Selvaggia Lucarelli scontro con Carolyn Smith: “Mai avuta educazione nei miei confronti”

Selvaggia Lucarelli si è scontrata in diretta a Ballando con le stelle con Carolyn Smith. Tutto è partito dal giudizio della giornalista all’esibizione di Luisella Costamagna: “Il concorrente non è Pasquale, che mi piace tantissimo, ma è Luisella Costamagna. Continuo a ribadire un concetto: per metà coreografia è seduta. Io non posso giudicarla quando magari gli altri ballano, anche sbagliando, ma ballando in piedi e facendo tutto quello che si può fare. Lei ha un impedimento in questo momento e io trovo scorretto che lei venga trattata meglio degli altri perché questo suo impedimento chiaramente eroicizza la sua figura, ma questa è una gara e tu stai giocando un’altra partita in cui tutti sono più buoni con te”.

Selvaggia Lucarelli choc su Dario Cassini: "Mi ha chiamato per condizionare il giudizio"/ Bomba a Ballando!

A quel punto, interviene Carolyn Smith interrompendo Selvaggia Lucarelli che si infuria: “Io ho avuto educazione nel lasciarti parlare, ora lascia parlare me! Tu educazione nei miei confronti non l’hai mai avuta da quando ho iniziato Ballando con le stelle, quindi stai buona!“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA