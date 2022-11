Selvaggia Lucarelli: “Io e Lorenzo ci siamo lasciati dopo 3 settimane insieme”/ “Non volevo vederlo più”

Selvaggia Lucarelli, confessione a Ballando con le stelle: “Io e Lorenzo ci siamo lasciati dopo 3 settimane”

Nuovo retroscena a Ballando con le stelle 2022 sulla storia d’amore tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Entrambi raccontano nuovi dettagli della loro storia, e se lui si concentra su come è riuscito a conquistarla, lei batte su un altro punto, svelando che la loro storia d’amore si è interrotto (e quasi sembrava per sempre) dopo solo tre settimane insieme.

“Ci ha messo un po’ a convincermi, – ha esordito la Lucarelli in diretta a Ballando, collegandosi al primo appuntamento con Lorenzo – però poi c’è stato anche un picco negativo, come c’è stato in questa trasmissione, ad un certo punto ha fatto un disastro e sempre dopo tre settimane, perché ci siamo lasciati, gli ho proprio detto ‘Non ti voglio vedere più'”, ha così svelato.

Selvaggia Lucarelli: “Ecco come ho perdonato Lorenzo”

Un dettaglio che, d’altronde, la Lucarelli aveva già accennato durante un’ospitata a Oggi è un altro giorno. Da Serena Bortone la giornalista aveva poi raccontato come lui si era fatto perdonare in quell’occasione: “Me lo sono ritrovato sotto casa ritto come un soldatino con un mazzo di fiori in mano e un cartello nell’altra con su scritto ‘Stasera stai con me’. E io ho detto: ‘Questo o è scemo o è l’uomo della mia vita’. E in quel momento ho capito che era davvero uno che si esponeva e investiva sui sentimenti…”.

