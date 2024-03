Selvaggia Lucarelli ‘punge’ Stefano Bettarini per le rivelazioni su Simona Ventura/ Lui: “Guarda altrove!”

Selvaggia Lucarelli ‘stronca’ il racconto di Stefano Bettarini sul tradimento di Simona Ventura

Il mondo social ci ha regalato nelle ultime ore un nuovo dissing infuocato tra due volti noti: Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini. Quest’ultimo – come ricostruisce Gossip e Tv – ha rilasciato recentemente un’intervista del Corriere della Sera dove, tra le altre cose, ha raccontato di essere stato tradito dalla sua ex moglie Simona Ventura. La giornalista ha dunque pubblicato una serie di stories su Instagram prendendo di mira proprio le dichiarazioni dell’ex calciatore.

Innanzitutto, Selvaggia Lucarelli ha messo in evidenza le tempistiche scelte da Stefano Bettarini per riportare in auge le tematiche matrimoniali con l’ex moglie Simona Ventura. Secondo la giornalista de Il Fatto Quotidiano, non sarebbe casuale la scelta di aprire il vaso di pandora proprio ora che la conduttrice sta attraversando un nuovo periodo d’oro dal punto di vista professionale. Selvaggia Lucarelli ha poi bersagliato l’ex calciatore sulle rivelazioni a sfondo economico, parlando di viaggi e cene pagate alle varie donne frequentate.

Stefano Bettarini, replica con frecciatina a Selvaggia Lucarelli: “Guarda(ti) oltre…”

Come riporta Gossip e Tv, tempestiva è arrivata la replica di Stefano Bettarini agli attacchi di Selvaggia Lucarelli dopo l’intervista rilasciata per il Corriere della Sera. “‘Cara’ Selvaggia, non sei abbastanza titolata per interpretare un titolo non mio… Non c’è limite a te, e qui mi fermo. Cosa non si fa per due like e riprendere un articolo cliccato da più di mezzo milione di persone”.

La replica di Stefano Bettarini a Selvaggia Lucarelli è poi proseguita: “Non fermarti all’apparenza, guarda(ti) oltre”. Da aggiungere – come spiega il portale – la scelta del calciatore di postare in allegato una foto della giornalista di alcuni anni fa che secondo alcuni è servita per lanciare un’ulteriore frecciatina legata in riferimento al suo aspetto fisico.

