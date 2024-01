Selvaggia Lucarelli, salta la conduzione evento in difesa donne/ Ancora bufera sul suicidio Giovanna Pedretti

Selvaggia Lucarelli non condurrà la serata dedicata alla violenza sulle donne: decisione dopo la bufera

Selvaggia Lucarelli non condurrà l’importante evento che si terrà domani, 20 gennaio 2024, contro la violenza sulle donne e la raccolta fondi in memoria di Chiara Ugolini promosso dall’associazione CADMI. A rivelarlo è il sito Tag24 che sottolinea come dopo la bufera conseguente al suicidio della ristoratrice Giovanna Pedretti e le accuse che da giorni vengono mosse alla giurata di Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli abbia preferito fare un passo indietro. Lei ed il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli, infatti, sono stati tra i primi a sollevare il dubbio che la ristoratrice avesse falsificato la recensione finita al centro delle polemiche in cui difendeva gay e disabili da un cliente omofobo e abilista.

Selvaggia Lucarelli non risponde alle domande sul caso Giovanna Pedretti/ Video: “Qui per parlare d'altro”

Selvaggia Lucarelli ha preferito ritirarsi dalla conduzione dell’importante evento, sempre stando a quanto riporta Tag24, per evitare di oscurare con la sua presenza il fine della serata che è quello di parlare e approfondire un tematica attuale e complessa come la violenza sulle donne e la raccolta fondi da destinare alle associazioni che si occupano di tutelare e proteggere le donne che si trovano vittime di violenza. La Lucarelli ha preferito dare forfait, per evitare il ripetersi di ciò che è successo durante la presentazione del libro di Francesca Fialdini sui disturbi del comportamento alimentare.

Selvaggia Lucarelli replica alla figlia di Giovanna Pedretti/ “Niente gogna, il suicidio della ristoratrice…”

Selvaggia Lucarelli: non si placa la bufera dopo il suicidio della ristoratrice Giovanna Pedretti

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli continuano ad essere al centro della bufera e delle polemiche dopo il suicidio Giovanna Pedretti, addirittura sui social non mancano le offese e persino le minacce di morte per entrambi. E mentre Lorenzo Biagiarelli per il momento è assente a È sempre mezzogiorno, Selvaggia Lucarelli ha deciso di fare un passo indietro e non condurre la serata dedicata alla lotta alla violenza sulle donne, sempre in base a ciò che riporta Tag24. Per il momento la giornalista non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Selvaggia Lucarelli minacciata di morte: "Ti sgozzo!"/ Lei "Diamo la colpa ai social, ma i giornali..."

Inizialmente a condurre l’importante serata era stato scelto Daniele Dal Moro, modello ed ex concorrente del Grande Fratello, poi su segnalazione proprio di Selvaggia Lucarelli contro Dal Moro ed alcuni suoi atteggiamenti passati, si è preferito affidare il timone dell’evento a Selvaggia Lucarelli che adesso, per macabra ironia della sorte, si è trovata costretta a fare un passo indietro. L’evento comunque è fissato per domani sera e gli organizzatori sono già al lavoro per cercare di nuovo il sostituto alla conduzione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA