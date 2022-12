Selvaggia Lucarelli sbotta per l’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli/ “Se lo sono tolto dal caz*o”

Selvaggia Lucarelli parla del mancato ripescaggio di Biagiarelli: le sue parole

Nonostante la sua eliminazione è stata ritenuta in giusta da tanti, Lorenzo Biagiarelli non è stato ripescato a Ballando con le stelle. Al suo posto ad avere un’altra possibilità è Luisella Costamagna, ma questo Selvaggia Lucarelli lo aveva previsto insieme a tanti altri dettagli della serata.

Selvaggia Lucarelli, infatti, ha pubblicato la chat con un amico in cui svela come sarebbe andata la serata: “Non esce nessuno. Rientrerà Luisella Costamagna. Saranno tutti carini con Lorenzo perché tanto se lo sono tolti dal ca**o. Potrei scrivere già come andrà la settimana prima ormai“. In effetti, tutto ciò che ha anticipato la giornalista si è svolto esattamente come ha descritto. La giuria si è complimentata con il cuoco, ma senza dargli ulteriori possibilità di ballare in finale, il ripescaggio della Costamagna ecc.

Selvaggia Lucarelli non ha digerito, come molti, l’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle. Il cuoco, invece, nonostante la delusione ha reagito a testa alta e con educazione e rispetto. La giornalista ha scritto una dedica per lui sui social.

La giornalista scrive: “Comunque siamo veramente diversi. Io ieri al posto suo tiravo fuori il lanciafiamme e me ne andavo via facendomi spazio tra la cenere. Lorenzo Biagiarelli sei Gesù. Vorrei essere capace di ballare sopra le cose come fa lui. Nonostante tutto“. Il compagno della giornalista le ha risposto: “Ti amo, sono qui a casa ed è quasi Natale”.

