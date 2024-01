Selvaggia Lucarelli smonta Ilary Blasi: “Operazione alla Lady Diana”/ Ex moglie di Francesco Totti nel mirino

Ilary Blasi nel mirino di Selvaggia Lucarelli: “Sembra un’operazione alla Lady D”

Ilary Blasi ha deciso di cavalcare a più non posso la sua turbolenta separazione con Francesco Totti a causa, stando alle sue dichiarazioni, dei tradimenti da parte dell’ex calciatore. La conduttrice Mediaset dopo aver detto ampiamente la sua nel documentario per Netflix dal titolo Unica ha deciso di scrivere anche un romanzo sulla sua vicenda dal titolo Che Stupida. La mia verità A questo punto però molti, tra cui Selvaggia Lucarelli, hanno iniziato a storcere il naso accusando la Blasi di voler lucrare sulla sua situazione sentimentale, incurante di di distruggere l’immagine dell’ex marito Francesco Totti padre dei suoi tre figli Christian, Chanel e Isabel.

Belen Rodriguez: "Io come Ilary Blasi, ma lei è stata forte"/ "Sono caduta nel baratro, l'amore è altro!"

Selvaggia Lucarelli, infatti, attualmente impegnata anche in altre inchieste come il caso di Chiara Ferragni e la beneficenza, attraverso una Instagram stories ha voluto dire la sua su Ilary Blasi e le sue operazioni facendo un riferimento, non troppo felice, alla compianta Principessa del Galles: “Comincia a sembrare un’operazione alla Lady D, molto anni ‘90”.

Ilary Blasi, nuove rivelazioni con il libro “Che stupida - La mia verità”?/ “Storia di dolore e rinascita…”

Selvaggia Lucarelli e l’accusa a Ilary Blasi: il paragone con Lady Diana

Secondo Selvaggia Lucarelli, e non solo, Ilary Blasi dopo essersi lasciata con il marito Francesco Totti ha architettato una strategia per distruggere l’immagine dell’ex calciatore. Ed il paragone con Lady Diana fatto da Selvaggia Lucarelli appare più che calzante. La giurata di Ballando con le stelle ha ricordato e paragonato le celebri interviste rilasciate dalla compianta ex Principessa del Galles al giornalista Andrew Morton, che erano mirate a distruggere l’immagine sia Buckingham Palace che soprattutto dell’ex marito Carlo. Dopo Unica uscito su Netflix adesso la conduttrice ha aggiunto anche un libro alla sua personale campagna a 360 gradi contro l’ex marito in pieno stile anni Novanta.

Daniele Dal Moro ha querelato Selvaggia Lucarelli?/ “Ci vediamo in tribunale!”

Ed a questo punto resta da farsi anche un’altra domanda, cosa dirà di inedito di mai detto e clamoroso nel suo libro Ilary Blasi dopo tutte le interviste, le paparazzate, i gossip e persino un documentario usciti ininterrottamente in quest’ultimo anno e mezzo? La stessa conduttrice in fase dei pre-ordini sul suo romanzo aveva anticipato che oltre a raccontare la fine del suo matrimonio con Francesco Totti e della sua rinascita ci sarebbe stato “un finale inatteso”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA