La puntata odierna di Domenica In, nella sua parte iniziale, è stata ampiamente dedicata a quanto accaduto nell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2024. Una serie di video riassuntivi, commenti a confronto, ma la tensione si è percepita in maniera forse più evidente quando l’argomento di punta è stato il confronto tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Ancora una volta sono volati stracci tra le due durante l’ultimo appuntamento con il talent e la giornalista, ospite nel salotto di Mara Venier, è tornata a commentare l’accaduto.

A prendere per primo la parola è stato Guglielmo Mariotto che ha tentato di spezzare una lancia in favore di Sonia Bruganelli. “Una persona del suo calibro che chiede scusa è comunque da apprezzare…”. Tempestivo l’intervento di Selvaggia Lucarelli che ha incalzato il collega: “Ma di questo calibro in che senso? Mica stiamo parlando di un premio Oscar…”.

Selvaggia Lucarelli, the day after lo scontro con Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024: “Basta appigli, deve essere sincera…”

Selvaggia Lucarelli, dopo la prima battuta, ha poi ampliato il suo discorso su Sonia Bruganelli. “Può essere giudicabile l’ostentazione, ma è vero che la questione dei soldi non c’entrava. La fragilità? Dipende cosa intendiamo, si possono fare delle scuse sincere e oneste; però farle cercando appigli e salvagenti… Prima la figlia, poi dice che è sempre stata dietro le quinte, ora dice che pensa di essere diventata insopportabile perchè non c’è più suo marito Paolo Bonolis”. La giornalista ha poi aggiunto: “Deve smetterla di cercare appigli, deve essere più genuina e sincera anche a costo di risultare antipatica. Si è scelta quella parte e deve saperla sostenere”.

Nel salotto di Domenica In è dunque emerso ulteriormente il giudizio di Selvaggia Lucarelli in riferimento al percorso di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024 anche se le sue riflessioni sembrano riferite più all’atteggiamento che al merito della gara. “A lei piace avere questo piglio anche con commenti feroci; poi ad un certo punto ha paura di sé stessa e inizia a trovare degli appigli… Se io sono un predatore, allora lei è una iena; se dicessi la metà delle cose che dice lei oggi forse sarei in prigione…”.