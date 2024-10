Ballando con le stelle 2024, Alan Friedman confessa: “In questa esperienza mi sto liberando”

Dopo una dieta drastica che gli ha fatto perdere tantissimi chili, Alan Friedman è pronto e carico per scendere sulla pista di Ballando con le stelle 2024 è dimostrare di essere un ottimo ballerino. Alan e Giada Lini hanno ballato un romantico valzer dove non mancava postura, intenzioni e passi a tempo. Poco prima il giornalista era stato tirato in mezzo da Massimiliano Ossini che ha criticato la giuria di dargli voti troppo alti e troppo bassi a lui.

Senza rispondere alla provocazione di Ossini il giornalista si è limitato a storpiarne il nome: “Io stimo molto Massimo Orsini quindi non gli andrò contro.” Oltre il battibecco con il conduttore di UnoMattina, Friedman sulla sua esperienza nello show di Rai1 condotta da Milly Carlucci ha confessato: “Ero cinico quando ho iniziato questa esperienza ma adesso mi sto liberando e mi sento tanto felice. Google mi ha risposto che quando si balla nel cervello le endorfine e dopamina la sensazione di felicità.”

Selvaggia Lucarelli lancia la sfida ad Alan Friedman: “Continui ad essere un parac*lo, mi aspetto qualcosa di spiazzante”

La parola passa alla giura, per Ivan Zazzaroni sa stare pienamente sulla pista per Carolyn Smith ha migliorato la postura: “Le spalle sicuramente vanno molto meglio però si inarca troppo il collo dietro ma sono piccoli dettagli. Però io ti perdono il collo se mi chiami ‘Carolyn? e non ‘Caroline’.” Alan Friedman con Giada Lini a Ballando con le stelle 2024 ha conquistato tutti anche Selvaggia Lucarelli che però l’ha provocato: “Tu elogi il ballo perché noi ti elogiamo. Continui ad essere un parac*lo“ E subito dopo gli ha lanciato la sfida: “Attenzione perché sei un po’ ripetitivo, non annoiarci io la prossima settimana voglio vedere qualcosa di spiazzante e di diverso. Voglio vederti pirotecnico perché io so che c’è molto altro.”