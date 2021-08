Selvaggia Lucarelli, vacanza horror in Sicilia/ “Senza corrente, niente acqua e…”

Vacanza da incubo in Sicilia per Selvaggia Lucarelli. La giornalista di Tpi e Fatto Quotidiano ha raccontato e documentato sui social i disagi che sta vivendo in questi giorni di permanenza sull’isola. Da qualche giorno sta soggiornando in una villa di Noto che, stando a quanto riferito da lei stessa, appartiene ad un noto medico del posto che è anche politico. Una villa il cui affitto è elevato, ma che è soggetta a continui blackout. Niente che non possa essere risolto con un generatore, che però è assente. Di fatto Selvaggia Lucarelli, il compagno Lorenzo Biagiarelli, il figlio Leon Pappalardo e la fidanzatina di quest’ultimo si sono ritrovati senza corrente elettrica, con tutte le conseguenze del caso. In primis, non possono usufruire dell’aria condizionata, un disagio non da poco considerando le alte temperature di questi giorni in Sicilia.

Ma soprattutto non può entrare in funzione il motore per tirare l’acqua dal pozzo o dalla cisterna. Per ricaricare i telefoni e refrigerarsi temporaneamente hanno dovuto usare la loro automobile. Nel suo racconto della vacanza horror trova spazio anche la questione relativa alla raccolta differenziata, perché a quanto pare a Noto non tutti hanno i mastelli.

SELVAGGIA LUCARELLI E I DISAGI A NOTO

“Lo dico con profonda mestizia ma questo a Noto è il viaggio che ricorderò con più dispiacere nella vita. Ho apprezzato e continuo ad apprezzare la sfolgorante bellezza di tanti luoghi, ma non posso fare finta che non esista il resto”, ha esordito Selvaggia Lucarelli nelle Instagram Stories. “Sono completamente abbandonata dal locatore del posto che ho affittato a prezzi esorbitanti, in una situazione folle. Tutti i giorni va via la luce per guasti Enel in zona, oppure – quando va bene – salta solo il contatore se accendo un semplice forno”, ha proseguito la giornalista.

“Quando va via la luce, essendoci la trivella e non l’allacciamento alla rete idrica, va via anche l’acqua. Non c’è un generatore. Non c’è sistema di acqua a caduta. NULLA. Neppure una lucina di emergenza in giardino. Buio pesto. Zero acqua. Caldo atomico”. Una situazione invivibile per Selvaggia Lucarelli e la sua famiglia. Tra l’altro ha rivelato che il proprietario e l’agenzia l’hanno invitata a pagare e ad andarsene. “Andarmene non so dove, visto che non c’è un buco da nessuna parte”.

VACANZA HORROR IN SICILIA: LA DENUNCIA SOCIAL

Ma nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli è riuscita a trovare una sistemazione a Siracusa per una notte. Una situazione che ha definito “surreale” che l’ha spinta a fare questa denuncia social. “Affittate ville apparentemente bellissime, chiedete cifre astronomiche e poi nascondete magagne, zero servizi, maleducazione, menefreghismo. Non si trattano così i turisti, questa non è la Sicilia che volevo e che voglio raccontare”. Poi ha affrontato il capitolo differenza, spiegando che le è stato detto di “buttare tutto insieme in una busta e poi passa il giardiniere a portarla via”. Guarda caso per alcune strade di Noto ha trovato rifiuti buttati ai bordi.

A tal proposito, ha precisato di aver segnalato la situazione al sindaco, che le ha garantito di aver fatto segnalazione e di aver allertato l’ufficio competente. Finora nessuna novità, neppure l’agenzia e il proprietario si sono fatte sentire con lei, che ha voluto precisare di non raccontare tutto ciò per denigrare la Sicilia, ma per portare alla luce una situazione che va risolta proprio per non danneggiare la regione.



