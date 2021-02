Selvaggia Roma e Myriam Catania assenti al GF Vip/ Perché non erano in studio?

Attorno al Grande Fratello Vip si è creato un alone di mistero nelle ultime ore, generato dalla mancata partecipazione in studio alla puntata di lunedì 15 febbraio di due ex inquiline della Casa più spiata d’Italia: ci riferiamo in particolare a Selvaggia Roma e a Myriam Catania. Sull’argomento è stato effettuato nella giornata odierna un accurato approfondimento nella trasmissione Instagram “Casa Chi”, andata in onda sul profilo @chimagazine.it, all’interno della rubrica “Le chicche di Gabriele Parpiglia”.

Più dettagliatamente, il giornalista ha ricordato come l’assenza di Roma e Catania (le quali, per un curioso scherzo del destino, hanno come cognome la denominazione di due importanti città del Belpaese, ndr) non sia passata inosservata non soltanto al pubblico televisivo, bensì anche alla produzione del reality show di Canale 5, dal momento che – è bene ricordarlo – da contratto gli eliminati devono recarsi in studio ad ogni puntata per ricevere il cachet settimanale pattuito in origine con gli autori del programma.

SELVAGGIA ROMA E MYRIAM CATANIA ASSENTI: COME MAI?

In merito alla mancata partecipazione in studio da parte di Selvaggia Roma e Myriam Catania in occasione della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 15 febbraio, Gabriele Parpiglia ha riferito a “Casa Chi” che la prima ha comunicato ad alcuni suoi ex coinquilini che la ragione della sua assenza è da ricondursi al suo esordio assoluto nelle vesti di attrice. Selvaggia Roma è infatti impegnata su un set cinematografico vicino a Napoli, ma non si conoscono al momento ulteriori dettagli circa la produzione, che dovrebbero trapelare con maggior facilità nelle prossime settimane. Per quanto concerne invece la situazione connessa a Myriam Catania, alcuni concorrenti non l’hanno più sentita dalla sua uscita dalla Casa, mentre altri sì, però non hanno voluto rivelare nulla. Rammentiamo che Matilde Brandi ha raccontato in tempi non sospetti che Catania sta attraversando un momento di crisi con il compagno, anche se, come testimoniano i social network, a San Valentino su Instagram la ragazza ha pubblicato una foto del suo compagno che tiene in braccio il loro bambino, corredata dalla didascalia: “La bellezza”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA