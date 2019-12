Sentenza Dj Fabo, Pm “Cappato va assolto”/ Eutanasia, esito scontato dopo Consulta

È attesa per oggi la sentenza di primo grado su Marco Cappato, imputato nel processo per la morte di Dj Fabo (Fabiano Antoniani): il leader radicale si è auto-accusato del reato di aiuto al suicidio per avere accompagnato Fabo, disabile cronico dopo un gravissimo incidente e anni di tetraplegia, a morire in una clinica in Svizzera. «Alla luce delle conclusioni della Corte Costituzione del 2019 Marco Cappato deve essere assolto perché il fatto non sussiste. Chiediamo l’assoluzione in maniera convinta ritenendo che il fatto non sussiste, la fattispecie incriminatrice non corrisponde agli elementi fattuali di cui siamo in possesso», questo l’intervento oggi in Tribunale a Milano dei pm dell’accusa che già avevano rimandato alla Consulta un anno fa la decisione di esprimersi in merito, non avendo elementi per giungere all’accusa e incriminazione per “aiuto al suicidio”. Il tema dell’eutanasia, il vero punto in questione per una sentenza che si appresta a fare “giurisprudenza” per il futuro, è stato infatti affrontato il 25 settembre scorso con una sentenza della Corte Costituzionale, dopo gli inutili avvisi al Parlamento cui era stato dato dai giudici Consulta un anno di tempo per legiferare in merito. La Consulta con una sentenza suo modo storica ha deciso infatti che «in attesa di un indispensabile intervento del legislatore non è punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile».

OGGI SENTENZA PER PROCESSO A MARCO CAPPATO

«Da oggi siamo tutti un po’ più liberi», aveva commentato dopo la sentenza della Consulta lo stesso Marco Cappato, per il quale già il 14 febbraio 2018 la pm Tiziana Siciliano aveva chiesto l’assoluzione. Il processo si era poi “sospeso” per attendere le decisioni della Corte Costituzionale e oggi torna con l’ultima, definitiva udienza: l’esito appare quasi scontato dopo la decisione dei giudici oggi diretti da Marta Cartabia, con «Dj Fabo che è stato libero di scegliere di morire con dignità» ha ribadito in aula la Siciliano, affiancata dall’altra pm Sara Arduini. «Fino alla mattina della morte – ha spiegato l’accusa – Cappato gli ha prospettato la possibilità di scegliere una via alternativa»: un processo molto particolare, con la difesa che si autoaccusa (per far emergere un vuoto normativo e legislativo) e l’accusa che chiede l’assoluzione, si avvia verso una chiusura “storica” che non potrà non incidere nel dibattito culturale e politico sul tema spinoso dell’eutanasia. al netto delle forti contrapposizioni con la Chiesa italiana (e lo stesso Papa Francesco) e numerose associazioni pro-life, la pm nella sua requisitoria finale ha ripreso la sentenza della Consulta che ha già «tracciato la via sulla non punibilità dell’aiuto al suicidio assistito poiché il principio di sacralità della vita (…) sostituisce la tutela della fragilità umana». Durante il processo stamattina piccolo momento di sospensione per una terribile notizia giunta dall’esterno: è morta la mamma di Marco Cappato, malata da tempo e ricoverata in questi giorni a Milano. I difensori hanno chiesto qualche minuto di pausa per permettere al leader radicale di uscire dall’aula dove è stato abbracciato e consolato dalla moglie. Poi la seduta è ripresa e si attende per questo pomeriggio la sentenza finale.

