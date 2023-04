Sentenza Juventus, restituiti (momentaneamente) 15 punti/ Ricorso ok, che succede ora

JUVENTUS, RESTITUITI MOMENTANEAMENTE I 15 PUNTI

La Juventus festeggia in attesa del match contro lo Sporting Lisbona, che deciderà se i bianconeri passeranno o meno il turno di Europa League. A poche ore dalla delicata sfida in Portogallo, il Collegio di Garanzia ha diramato la sentenza riguardo al ricorso presentato dal club contro la sentenza della Figc, e in particolare della Corte Federale di Appello, emessa in data 20 gennaio 2023, che aveva stabilito una penalizzazione di 15 punti per la società bianconera, scivolata così a meta classifica. Come si legge nel dispositivo, è stato rinviato alla Corte d’Appello il ricorso bianconero: questa ha 30 giorni di tempo per diramare una nuova decisione. Utilizzando l’urgenza, anticiperebbe di 15 giorni la nuova sentenza ma sarebbe anche possibile un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni con altri 60 giorni di tempo che porterebbe dunque all’arrivo della decisione definitiva dopo il 30 giugno e quindi oltre l’inizio della prossima stagione.

Al momento, dunque, sono stati restituiti i 15 punti alla formazione di Max Allegri, che torna così al terzo posto in classifica in attesa della nuova sentenza, che però come abbiamo detto potrebbe arrivare anche ormai nella prossima stagione. Nella sentenza emessa dal Collegio di Garanzia del CONI sono stati analizzati anche i casi dei singoli dirigenti ed ex dirigenti bianconeri. Sono stati accolti i ricorsi di Pavel Nedved e di Enrico Vellano, mentre sono stati respinti quelli di Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene.

LA SENTENZA DEL COLLEGIO DI GARANZIA

«Il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, con riferimento al ricorso presentato dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023 (…)

HA DICHIARATO L’INAMMISSIBILITA’ dell’atto di “intervento ad adiuvandum”, depositato, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2023, in data 28 febbraio 2023, dal sig. Cosimo Pulpito, in proprio, in qualità di tesserato tifoso “Membership” della F.C. Juventus S.p.A. nonché in qualità di Presidente dell’Associazione “Juventus Club Taranto Gigi Buffon”, e, altresì, dell’atto “di intervento ad opponendum”, depositato, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2023, in data 31 marzo), dall’Associazione Club Napoli Maradona “L’Avvocato del D10S” e dal Codacons.

Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva; HA RIGETTATO i ricorsi iscritti al R.G. n. 14/2023 (Agnelli/FIGC e altri), al R.G. n. 15/2023 (Paratici/FIGC e altri), al R.G. n. 16/2023 (Cherubini/FIGC e altri) e al R.G. n. 19/2023 (Arrivabene/FIGC e altri); HA ACCOLTO i ricorsi iscritti al R.G. n. 17/2023 (Vellano/FIGC e altri), al R.G. n. 18/2023 (Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli – Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio /FIGC e altri) e al R.G. n. 13/2023 (Juventus/FIGC e altri), nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e HA RINVIATO rinvia alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A».

