Separazione Totti-Blasi: a Ilary la villa dell’Eur e assegno mensile/ Le cifre e gli accordi sui figli

Ilary Blasi e Francesco Totti, la prima sentenza del giudice civile sul processo per il divorzio

Con il ritorno de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi sicuramente sperava di togliere spazio alle notizie – fondate e non – in merito alla sua dibattuta separazione legale da Francesco Totti. Stando agli ultimi aggiornamenti in merito la realtà sembra ben diversa, anzi: pare sia arrivata la prima sentenza tra l’altro nettamente a favore di Ilary Blasi, seppur provvisoria. A riportare la notizia è il portale Leggo che cita come fonte l’edizione odierna de La Repubblica.

Stando a quanto riportato dal portale online, Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbero appreso la prima sentenza provvisoria nel merito del divorzio da parte del giudice civile. Il primo round giuridico avrebbe decretato il trionfo momentaneo della conduttrice che otterrebbe: un assegno mensile dell’importo da 12.500 euro, la residenza all’Eur di Roma mentre la custodia dei figli resta condivisa. Cristian e Chanel, i figli più grandi, avranno chiaramente la possibilità di gestire i rapporti genitoriali in completa autonomia. Questa dunque la prima sentenza provvisoria del giudice civile sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, stando a quanto riportato dal portale Leggo.

Ilary Blasi, dai prima “vittoria” giuridica alle “frecciatine” all’esordio de L’Isola dei Famosi 2023

Chiaramente, il discorso giuridico tra Francesco Totti e Ilary Blasi non si conclude con la sentenza appena delineata. Saranno sicuramente altre le tappe di questo percorso legale e l’esito è tutt’altro che scontato e prevedibile. Seguiranno dunque altre voci e retroscena in merito; l’impegno di Ilary Blasi con L’Isola dei Famosi sarà sicuramente fondamentale nell’ottica di limitare il più possibile chiacchiere e gossip futili in merito. La conduttrice intanto, proprio grazie al ritorno al timone del reality, ha approfittato per togliere qualche sassolino dalle scarpe.

L’esordio de L’Isola dei Famosi è stato infatti impreziosito da una serie di sottili frecciatine inanellate da Ilary Blasi e dirette al suo ex marito Francesco Totti. Appena accese le luci dei riflettori sulla nuova edizione del reality, la conduttrice è partita subito all’attacco “sfruttando” l’amico Nicola Savino. “Tutto può cambiare, un uomo che era accanto a me ora non c’è più… Un bacio Nicola Savino! So che ci stai guardando, ti voglio bene!”. Pubblico in delirio e risate e generali; non sono bastate però ad Ilary Blasi che pochi secondi dopo aggiunge: “Ma si sa, per uno che va c’è uno che viene… Benvenuto Enrico Papi!“











