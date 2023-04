Isola dei Famosi: Mercedesz Henger ricorda il “malore” in apnea/ “Era il pollo!”

Mercedesz Henger protagonista all’Isola dei Famosi 2016 con una prova “horror”

L’attesa per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi si è finalmente esaurita; il reality è tornato a dominare la scena televisiva con Ilary Blasi alla conduzione e con un nuovo cast di naufraghi da dirigere. Come contenuto simpatico e aggiuntivo è partito anche il format Isola Party condotto da Andrea Dianetti e Giorgia Palmas, impegnati nel commentare il reality tra attualità e vecchie memorie.

Tra gli ospiti della prima puntata di Isola Party spicca un personaggio iconico dell’edizione 2016 de L’Isola dei Famosi: Mercedesz Henger. La giovane riuscì a conquistare il pubblico con la sua verve e determinazione. Gli appassionati del reality condotto da Ilary Blasi ricordano in particolare un momento della sua esperienza; al limite tra il drammatico e il comico. Proprio di questo ha parlato Mercedesz Henger nel suo intervento ad Isola Party; l’ardua prova apnea che per i presenti in studio stava per diventare qualcosa di terribile per la vita della giovane. Chiaramente tutto andò per il meglio, ma ancora oggi quell’episodio genera l’ilarità per le razioni che ne scaturirono.

Mercedesz Henger ricorda la prova apnea: “Gli occhi sbarrati erano per concentrazione!”

“Tu rientri tra le più grandi paure della mia vita: nel senso che io mi sono preso un grandissimo spavento per un evento che ti ha riguardato all’Isola”. Ironizza così Andrea Dianetti nel parlare con Mercedesz Henger ed accennare a quella fatidica scena che generò il panico nei telespettatori e presenti in studio. La giovane, con tanto di risate a crepapelle, ha mimato quella scena durante la prova apnea, poi mandata in onda quasi integralmente.

Per chi non lo ricordasse o se lo fosse perso, l’aneddoto è il seguente: Mercedesz Henger era impegnata in una prova apnea. Nel bel mezzo della sfida, il linguaggio del corpo sembrava mettere in evidenza un malessere che però era percepito unicamente dai presenti in studio. Partirono urla e la madre, Eva Henger, si sentì addirittura male; le cose però erano ben diverse e lo ha spiegato nuovamente ad Isola Party Mercedesz Henger: “In realtà ero molto concentrata, anche quando ho sbarrato gli occhi era per mantenere la concentrazione. Volevo vincere, non pensavo all’ossigeno che non arrivava al cervello!”. Sulle strane movenze ha invece scherzato: “Avevamo vinto le alette di pollo prima della prova e mi stavano tornando su!“.

