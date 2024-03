Serale Amici 2024: Alessio Cavaliere nel cast come ballerino/ La rivincita, dopo Amici 22

Amici 2024 di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere raggiunge l’upgrade di ballerino professionista nel cast del talent show

Nella grande attesa generale dell’occhio pubblico per il via alla fase serale di Amici 23, l’ex allievo ballerino Alessio Cavaliere segna l’upgrade di ballerino professionista nel corpo di ballo del celebre talent show di Maria De Filippi.

Dopo aver fatto parlare di sé per il mancato trionfo nel circuito ballo alla corsa edizione del talent di Amici 22, Alessio Cavaliere torna al centro del gossip made in Italy. E stavolta per effetto della conquista di un importante traguardo tanto atteso dai fan del giovane ballerino modern dallo sguardo di ghiaccio. Per molti telespettatori é un vincitore mancato ai tempi di Amici 22, l’edizione del talent show di Maria De Filippi vinta da Mattia Zenzola, dove lui é stato certamente sottovalutato, in particolare dai giudici e la critica in generale.

Da allievo a professionista di Amici 2024, Alessio Cavaliere ha appena raggiunto un nuovo traguardo nella sua carriera artistica che lo vede mettere a segno la rivincita personale tanto auspicata da lui e per lui da parte del fandom. Alessio Cavaliere diventa ballerino professionista nel corpo di ballo del talent show a cui prendeva parte come allievo all’esordio TV, e accade ad un anno circa di distanza dal debutto storico e in più lui raggiunge il riconoscimento tanto ambito nonostante la mancata qualificazione alla finale di Amici 22, dove la vittoria finale é andata a suo tempo al rivale amico Mattia Zenzola.

La rivincita di Alessio Cavaliere, al serale di Amici 2024

Il Serale di Amici 2024 può ormai dirsi davvero alle porte e sia gli allievi concorrenti che i professionisti sono già a lavoro da più di una settimana, alle prese con le prove per la nuova fase tv e streaming Mediaset in partenza con la prima puntata il 23 marzo 2024. Proprio come Mattia Zenzola Alessio Cavaliere é cresciuto ad Amici sotto l’ala protettrice del maestro di ballo, Raimondo Todaro.

Padronanza del palco e bella presenza scenica sono di fatto il suo profilo distintivo unitamente alla tecnica di ballo perfezionata negli anni nello stile modern anche in apertura verso altri stili per il raggiungimento della versatilità. A rendere annuncio dell’ingaggio al titolo di ballerino professionista per il non finalista di Amici 22 ad Amici 23 é il padre che, riattivatosi sui social, si dichiara fiero dell’upgrade di Alessio Cavaliere. E direttamente da Napoli il ballerino versatile di Amici 22 si supera, quindi, battendo in proporzione il vincitore del talent Mattia Zenzola, dal momento che é Alessio Cavaliere a entrare a fare parte del corpo dei professionisti di Amici, rinnovatosi per la nuova fase serale. Intanto, il vincitore annunciato di Amici 23 potrebbe rivelarsi Holden…

Nel cast dei protagonisti di Amici 2024 all’edizione di Amici 23 Alessio Cavaliere comincia così a collaborare con la ballerina ex fidanzata di Cricca ad Amici 22 Isobel Fetiye Kinnear, e la ballerina professionista per antonomasia e a lui particolarmente vicina Giulia Stabile. Giulia e Alessio hanno ad oggi avuto modo di collaborare, fortificando così il loro sodalizio artistico e personale.

Nel frattempo, intanto, Holden sembra annunciarsi il vincitore di Amici 23…











