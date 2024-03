Serale Amici 2024: eliminate Nahaze e Kia/ Ma nuove concorrenti di Amici 24

Amici 2024, Nahaze e Kia sono fuori dal serale: la svolta di Amici 23, prima di Amici 24

Nahaze e Kia sono tra i concorrenti ballerini e cantanti entrambe eliminate , prima del via al serale di Amici 23/ Amici 2024. Così come si preannuncia alle anticipazioni della nuova ed ultima puntata domenicale prima del via al serale di Amici 23, datata 10 marzo 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, fornite online da Superguida TV e Amici news.

Amici 23: arriva una sorpresa a Pasqua 2024!/ Web in tilt per l'anticipazione!

In puntata, cinque sui sette allievi competitor accedono alla fase serale di Amici 23/ Amici 2024 di Maria De Filippi, e per la quota ospiti in studio habemus due graditi ritorni. Si tratta dell’ex Amici 21, Mattia Zenzola, e la ritirata da Amici 23, Mew, che torna in studio al talent show di Maria De Filippi per la promozione del nuovo singolo.

Amici 2024: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi formano la prima squadra per il serale/ Lo spoiler bomba!

Lil Jolie accede alla fase Serale di Amici 23/ Amici 2024 e si conferma tra i concorrenti ammessi nella squadra di Anna Pettinelli. Rudy Zerbi la fa esibire sulle note di Before you Go Go, Angie e Jaded.

Le anticipazioni prima del via al serale di Amici 23/ Amici 2024

La giovane destina una lettera al mentore in cui sottolinea di sentirsi poco supportata da lui, in quest’ultimo periodo, e di aver trovato una nuova sintonia con Anna Pettinelli. Da qui, quindi, scaturirebbe la scelta della giovane di accettare la proposta di Lil Jolie alla conferma per la maglia di accesso al serale , da parte di Anna, prendendo quindi parte alla squadra della voce RDS.

Serale Amici 2024, categoria canto: Ayle al top, flop Nahaze/ La classifica, ecco chi accede!

Anche Kumo accede al Serale tra i 15 concorrenti ammessi, insieme ad Ayle per cui tutti i giudici si dicono favorevoli. Stessa sorte spetta a Sarah Toscano e poi a Giovanni Tesse: “il ballerino si butta in braccio a Raimondo Todaro”. Eliminate e non accendono al serale di Amici 23, Kia e Nahaze. Ad entrambe le due cantanti, tuttavia, i professori di canto le dicono di presentarsi a settembre per le selezioni dei concorrenti della nuova edizione del talent show, di Amici 24. Ma quale sia la scelta delle due cantanti é ancora presto per dirlo.

Anna Pettinelli dichiara che Nahaze è vocalità, mentre Ayle una campana stonata che le dà emozioni, però al momento decide di puntare sulle emozioni. Lorella Cuccarini dichiara alla allieva Kia che confida nella sua bravura e che le dispiace di lasciarla a casa. A penalizzare la giovane, quindi, si direbbe essere l’arrivo tardivo al talent show di Maria De Filippi.

Le squadre per la fase Serale di Amici 23, intanto, saranno così divise: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano compongono la prima squadra, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo formano la seconda squadra e Anna Pettinelli forma il suo team con Raimondo Todaro.

E in vista del via al serale di Amici 23-Amici 2024, inoltre, alla nuova puntata domenicale del talent show i 15 concorrenti ballerini e cantanti ammessi all’upgrade si esibiscono al cospetto del direttore artistico della nuova fase del talent show, Stéphane Jarny.













© RIPRODUZIONE RISERVATA