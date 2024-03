Serale Amici 23, annunciati i 15 concorrenti ammessi/ Le reazioni

Amici 23 di Maria De Filippi, si formano le 3 squadre in vista del via al serale

15 sono in tutto i concorrenti ammessi al serale di Amici 23, per la composizione delle tre squadre competitor in corsa verso la sfida tra i talenti ballerini e cantanti scoperti da Maria De Filippi, con la collaborazione degli insegnanti di canto e ballo. I professori, in tutto sei, si dividono in coppie da due componendo in qualità di capitani le tre squadre del serale di Amici. A partire da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che formano la prima squadra, con i rispettivi allievi cantanti Holden e Petit arruolati dal talentscout e Marisol Castellanos e Dustin Taylor ammessi dalla maestra. La squadra “Celentanerbi” in questione si compone di quattro elementi, ed é la meno competitiva in termini di numero di componenti, tra le tre squadre ammesse al serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

La squadra più competitiva di Amici 23…

In ordine cronologico di formazione, habemus poi la squadra capeggiata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, che é formata dai talenti ballerini promossi dal maestro di ballo, Kumo, Lucia Ferrari, Sofia Cagnetti e Nicholas Borgogni per la quota ballerini. Per la quota cantanti, poi, la squad si compone dei talenti cantanti promossi dalla maestra di canto Lorella Cuccarini, ossia parliamo di Mida e Sarah Toscano.

Quest’ ultimi, intanto, sono reduci dal rilascio dei rispettivi nuovi singoli, titolati Fightclub e Mappamondo. La squadra “Cuccalo” può dirsi la più temibile nella sfida a squadre del serale di Amici 23, almeno dal punto di vista della superiorità in termini del numero di componenti, sei in tutto.

La terza squadra promossa al serale di Amici 23 si compone di cinque concorrenti elementi, promossi rispettivamente dai maestri Raimondo Todaro per il ballo e Anna Pettinelli per il canto. La squad “Todarelli” é la seconda più temibile per il numero di componenti concorrenti, 5 allievi e due insegnanti. E dei primi parliamo dei ballerini promossi dal maestro, Gaia Di Martino e Giovanni Tesse e i talenti cantanti scelti dalla voce speaker on air su RDS e maestra di canto, Anna Pettinelli, quindi Ayle, Martina Giovanni e Lil Jolie. La cantautrice fa ora discutere per la scelta dell’addio al maestro storico, Rudy Zerbi.

L’occhio pubblico di Amici 23 non lesina reaction alla formazione delle tre squadre, dividendosi nei vari fandom delle tre squadre nascenti. “Mi ha detto di dirti una ragazza dal pubblico che sei bellissimo”, rivela non a caso Sarah al competitor ballerino Giovanni, mettendo da parte la competizione, al rientro nella casetta dei talenti dalla nuova puntata domenicale di Amici dove sembra regnare la felicità per l’atteso inizio del serale.

Subito dopo la puntata di domenica la felicità è incontenibile in sala relax! #Amici23 pic.twitter.com/zxb3SCE9pd — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 11, 2024













