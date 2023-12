Serena Autieri e Michelle Hunziker, amicizia in crisi/ Il retroscena: “Una delle due…”

Serena Autieri “sta stringendo amicizie con gente che conta”: crisi con Michelle Hunziker

Il rapporto tra Serena Autieri e Michelle Hunziker non sarebbe più solido come una volta. Le due amiche e showgirl infatti, che hanno sempre raccontato la loro amicizia e il legame profondo che le unisce, starebbero vivendo una fase molto complicata. Serena e Michelle infatti, a causa di alcune decisioni prese dall’attrice partenopea, sarebbero distanti e a svelare dei dettagli riguardo al loro rapporto ci ha pensato il settimanale Oggi. Il giornale ha scritto di “incomprensioni” tra le due che si sarebbero acuite negli ultimi mesi e le due primedonne, pur continuando a seguirsi sui social, hanno rallentato le loro frequentazioni, una volta molto più appariscenti. L’assenza di foto e storie di Serena Autieri con Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e nipote di Michelle, potrebbe essere un indizio a favore della crisi tra le due. Hunziker è molto felice in questa sua fase della vita e gioiosa di essere diventata nonna e questo tipo di soddisfazione, spesso, se non sempre, viene condivisa con gli amici più intimi, cosa che Michelle e Serena Autieri sono state per anni. Adesso le cose tra di loro sarebbero molto diverse.

Michelle Hunziker e Serena Autieri più lontane: emerge un nuovo dettaglio

A innescare ulteriormente le voci di crisi tra Michelle Hunziker e Serena Autieri ci ha pensato sempre il settimanale Oggi. Il giornale ha aggiornato sul legame tra le due attrici, portando a galla un ulteriore retroscena che riguarda nello specifico l’attrice campana, desiderosa di tornare a lavorare in tv molto presto. “Serena Autieri scalpita per tornare in tv con un programma tutto suo e così allaccia relazioni con gente che conta”. Questo non sarebbe un dettaglio secondario, anzi, Autieri infatti avrebbe stretto amicizia con Simona Agnes, figlia dello storico direttore generale del Cda Rai. Agnes, che da poco tempo è stata eletta presidente del conservatorio di musica Santa Cecilia, “nei giorni scorsi ha scelto Serena Autieri come madrina d’eccezione di una serata evento”.

Nel frattempo Michelle Hunziker continua a godersi la sua nuova vita sentimentale. La conduttrice di Mediaset sarebbe legata ad Alessandro Carollo e i due sarebbero in frequentazione da mesi, ma la storia sarebbe stata vissuta da entrambi con molta discrezione per poi uscire lentamente allo scoperto dopo la pubblicazione dei primi scatti insieme. E così il cuore della Hunziker è tornato a sorridere, ma l’amica Serena Autieri appare sempre più distante.











