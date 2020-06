Serena Autieri/ “Enrico Griselli? L’ho conquistato col cibo”

Pubblicità

Serena Autieri tra i concorrenti della prima puntata di “Top Dieci“, il nuovo programma condotto da Carlo Conti da domenica 14 giugno 2020 in prima serata su Raiuno. L’attrice e cantante torna così in tv dopo queste lunghe settimane di quarantena e lockwdown per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Un periodo terribile e difficile che la Autieri ha trascorso in compagnia del marito Enrico Griselli e della figlia Giulia Tosca. Parlando proprio della figlia Giulia Tosca, nata nel 2013, l’attrice ha rivelato dalle pagine di Oggi: “la maternità mi ha resa un’altra donna, ora la priorità è mia figlia”. Da quando Giulia Tosca è arrivata nella sua vita, infatti, la Autieri non nasconde di essere molto concentrata sulla crescita della figlia: “spesso mi consigliano di prendermi del tempo per me, ma non riesco. Sono una mamma severa, ogni giorno di più, ed è una sorpresa perché esigo che rispetti gli impegni presi. Lei ha scelto di fare ginnastica artistica e spesso tende a mollare: io però non transigo”. Attenzione però a definirla una mamma perfetta: “di perfetto non c’è nulla nella vita, ma con mio marito ci confrontiamo ogni giorno e siamo in piena sintonia. Con la nostra piccola parliamo come se fosse adulta. Cosa manca per completarla? Un cane”.

Pubblicità

Serena Autieri e il marito Enrico Griselli: “l’ho conquistato col cibo”

Non solo attrice, conduttrice e cantante di successo, Serena Autieri è anche una mamma e donna felicemente realizzata nella vita privata. Dal 2010, infatti, è sposata con l’imprenditore Enrico Griselli che ha conquistato puntando sul cibo. “Mi piace cucinare e mi piacciono i piatti della tradizione” – ha dichiarato durante un’intervista rilasciata a Off de Il Giornale; in particolare l’artista parlando proprio del compagno di vita ha rivelato: “mio marito è un uomo che ama mangiare. Così, i primi tempi che abbiamo cominciato a frequentarci io l’ho raggiunto a Dubai. Lì ho comprato le vongole dell’Oman, mi sono messa a cucinare e l’ho conquistato con lo spaghetto a’ vongole”. Non solo lo spaghetto a vongole, visto che la Autiero è anche una cuoca provetta: “ho improvvisato tante ricette, e devo dire che l’ho conquistato. Mio marito è un uomo di provincia che però ha vissuto tanto all’estero. Ha i valori della provincia e l’apertura di un ragazzo che ha studiato e lavorato all’estero. Quando ho cominciato a preparargli questi piatti devo dire che mi sono giocata una carta facile”.

Pubblicità

Serena Autieri: da Frozen a Pippo Baudo

Serena Autieri sin da ragazzina sognava di lavorare nel mondo dello spettacolo. Un sogno che ha messo anche da parte visto che essendo nata in una famiglia di non artisti non aveva la minima idea di come poterlo realizzare. “Non potevo immaginare il mio futuro in questo campo” – ha dichiarato l’attrice a Il Giornale – “ne ero attratta: cantavo, ballavo, recitavo”. A credere in lei sin da ragazzina è stata la maestra Mariarosa che, durante le recite scolastiche, si era resa immediatamente conto del talento di Serena al punto da consigliare ai genitori di portarla a Roma per fare dei provini. A quei provini non c’è mai andata, così Serena si è iscritta alla facoltà di Architettura fino a quando: ” ho preso consapevolezza della mia vita. Man mano mi sceglievano per andare a cantare, per un ruolo in teatro, per Un posto al sole. E quindi la strada è stata tracciata in modo naturale”. Un ringraziamento speciale però è tutto per Pippo Baudo che la volle per Sanremo 2003 come co-conduttrice: “gli sono grata perché con Sanremo mi ha dato l’opportunità di farmi conoscere al grande pubblico. È una gratitudine infinita. Gino Landi gli aveva segnalato me e lui, nonostante i mille impegni, si è messo su un aereo ed è venuto a Trieste ad applaudirmi nello spettacolo Bulli e Pupe. Io ero sconosciuta, avevo fatto solo Un posto al sole. Lui forse è stato l’unico che aveva la voglia di andare a scoprire le persone, credeva nei talenti e li sosteneva”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA